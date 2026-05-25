Jey, nome d’arte della soprano Jennifer Turri, ha pubblicato il suo primo EP intitolato ‘Dies Irae’, già disponibile su tutte le piattaforme digitali e prodotto da Redgoldgreen Label. Il progetto, anticipato dal singolo ‘Echi d’ombra’, si configura come un’audace esplorazione del dualismo artistico che contraddistingue l’artista: la fusione tra rap e canto lirico. L’EP si distingue per una produzione musicale eclettica, che spazia dalla drill al pop urbano, dal rock alla trap, fino a contaminazioni dancehall e reggaeton. Al centro di ‘Dies Irae’ vi è l’esigenza di raccontare la tensione tra luce e oscurità che permea l’esperienza umana.

L’opera affronta temi universali come dolore, perdita, senso di inadeguazione e pressione sociale, ma al contempo si fa portavoce della ricerca di leggerezza e della speranza di rinascita.

Un viaggio sonoro ed emotivo tra generi

‘Dies Irae’ si rivela un viaggio emotivo, concepito per guidare l’ascoltatore attraverso un percorso sonoro che alterna momenti di sospensione a esplosioni di energia rock e rap. La voce lirica di Jey emerge come l’elemento narrativo centrale e il filo conduttore, una presenza versatile capace di tessere insieme mondi musicali diversi. Ogni brano dell’EP è strutturato come un capitolo distinto di questo intenso viaggio, con arrangiamenti che riflettono la complessità delle emozioni umane.

La realizzazione di questo ambizioso progetto ha visto il coinvolgimento di produttori di spicco, tra cui Rick Freak, VirtuS, Dr. Testo, Ed Mars e Simon Bayle, i quali hanno contribuito a forgiare un sound cinematografico e viscerale, amplificando l’impatto emotivo di ogni traccia.

L’identità musicale di Jey: il lyrical rap

All’interno di ‘Dies Irae’, Jey presenta una serie di brani che esemplificano la sua visione artistica unica. Tra questi spiccano ‘Echi d’ombra’ e ‘Fili di lacrime’, composizioni che fondono elementi della musica classica con le dinamiche del rap. Si prosegue con ‘Basta Amore’, un pezzo dal carattere pop rock, e ‘Metropoli’, che intreccia rap, soul e lirica. L’EP include anche ‘Diavolo’, arricchito da influenze R&B, e si conclude con ‘Kick ‘n’ Shine’, un vibrante brano reggaeton caratterizzato da un ritornello pop-rap.

Jey ha coniato la definizione di lyrical rap per descrivere la propria identità musicale, un’espressione che incarna la sua formazione accademica nel canto lirico unita a una profonda passione per il rap e le sonorità contemporanee. Attraverso questo progetto, l’artista si propone di offrire un linguaggio musicale innovativo, moderno ed emotivo, in cui la voce lirica assume un ruolo simbolico e centrale nella narrazione.

Jennifer Turri: il percorso di una soprano innovativa

Dietro il nome d’arte Jey si cela Jennifer Turri, una figura di spicco nel panorama musicale emergente. Nata a Faenza nel 1998, la sua solida formazione accademica include una laurea con lode in Canto Lirico conseguita presso il Conservatorio Rossini di Pesaro, seguita da una specializzazione all’Accademia Lirica di Osimo.

Il suo percorso artistico è stato arricchito da significative esperienze in cori di rinomati teatri, tra cui il Rossini Opera Festival e il Teatro della Fortuna di Fano. Ha inoltre avuto l’onore di far parte del Coro Cherubini, diretto dal Maestro Riccardo Muti. A coronamento del suo talento, nel 2021 Jennifer Turri ha ricevuto il prestigioso Premio Maria Callas all’Arena di Verona, un riconoscimento che ha ulteriormente consolidato il suo percorso artistico, proiettandola verso nuove e stimolanti sperimentazioni musicali che fondono la tradizione lirica con le espressioni più attuali della musica contemporanea.