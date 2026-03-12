Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne hanno rivelato uno dei momenti più attesi della stagione. Come riportato dalle indiscrezioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, durante la registrazione di giovedì 12 marzo Sara Gaudenzi ha finalmente compiuto la sua scelta: la tronista ha deciso di uscire dal programma con Alessio Rubeca, chiudendo così un percorso segnato da dubbi, confronti e tensioni crescenti. La registrazione ha anche acceso l’attenzione sulla reazione social di Matteo Stratoti, altro protagonista del suo trono, che ha pubblicato un video interpretato da molti come un commento indiretto alla decisione di Sara.

Sara ha scelto Alessio

Durante le riprese del 12 marzo, Sara ha messo fine al suo percorso scegliendo Alessio, dopo settimane in cui il loro rapporto aveva mostrato una sintonia sempre più evidente. La tronista ha spiegato di aver trovato in lui la stabilità e la chiarezza che cercava, lasciando intuire che la decisione fosse maturata già da qualche tempo. Il pubblico, nelle prossime puntate, vedrà il momento esatto in cui Sara e Alessio lasceranno lo studio mano nella mano, mentre resterà da capire come verranno montati i momenti precedenti alla scelta, soprattutto quelli legati a Matteo, che aveva rappresentato un punto di forte coinvolgimento emotivo per la tronista. La scelta, accolta con emozione in studio, ha chiuso un trono che il pubblico ha seguito con grande partecipazione.

La reazione social di Matteo ha acceso il dibattito

Poco dopo la diffusione delle anticipazioni, Matteo Stratoti ha pubblicato sui social un video accompagnato dal brano Cosa vuoi che sia di Ligabue. Alcune frasi della canzone, che parlano di tempo, scelte e difficoltà da superare, sono state interpretate da molti fan come un riferimento alla decisione di Sara. Il gesto ha immediatamente alimentato il dibattito online: c’è chi ha letto nel video una delusione velata e chi, al contrario, lo ha considerato un semplice messaggio personale. Come spesso accade dopo le registrazioni del dating show, il pubblico dovrà attendere la messa in onda per comprendere appieno il clima in studio e le reazioni dei protagonisti. Nel frattempo, la scelta di Sara e la risposta di Matteo hanno continuato a far discutere, aumentando l’attesa per le prossime puntate.