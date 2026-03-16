Non è passata neppure una settimana dall'ultima registrazione, ma i protagonisti di Uomini e donne sono già tornati in studio per partecipare a nuove riprese. Lorenzo Pugnaloni ha appena diffuso le anticipazioni di quello che è successo agli Elios oggi, 16 marzo: Edoardo Nestori ha abbandonato il programma dopo che Barbara De Santi lo ha accusato di frequentare una signora che non fa parte del cast.

La decisione di Edoardo

In queste ore sono state registrate puntate di Uomini e donne che i fan vedranno in tv tra un paio di settimane, probabilmente alla fine di marzo.

Le anticipazioni delle riprese di questo lunedì, dunque, svelano che Edoardo ha deciso di lasciare il programma dopo che Barbara ha raccontato che qualcuno lo avrebbe visto a cena con una donna che non fa parte del cast.

Infastidito da questa segnalazione, il cavaliere è uscito dallo studio annunciando la fine della sua esperienza nel dating-show.

Le dame al centro delle dinamiche

Nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrate in questo periodo sono state soprattutto le dame del parterre a rubare la scena.

Elisabetta e Sabrina sono state protagoniste di un via vai che ha fatto molto discutere: le due hanno lasciato il programma lo stesso giorno e poi sono tornate neppure un mese dopo.

Marina e Cinzia, invece, sono finite al centro dell'attenzione per gli scontri che hanno avuto con Tina in studio: entrambe le protagoniste del trono Over, infatti, hanno litigato con l'opinionista dopo che quest'ultima le ha attaccate duramente davanti alle telecamere.

Le emozioni dei giovani del cast di Uomini e donne

Per quanto riguarda il trono Classico, la scorsa settimana Ciro e Sara hanno regalato molti colpi di scena.

Il tronista ha baciato Alessia in esterna, ma a far discutere è stata soprattutto la rissa sfiorata con Matteo: in rete, però, si dice che questo momento potrebbe essere eliminato dalla puntata in fase di montaggio.

La ragazza che in passato è stata corteggiatrice di Flavio, invece, pochi giorni fa ha lasciato Uomini e donne insieme ad Alessio: la scelta è avvenuta a sorpresa (non era programmata) e dopo le critiche che Tina ha mosso nei confronti di entrambi i componenti di questa nuova coppia.