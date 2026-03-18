Diego sarà pericolosamente vicino a Lorenza nelle puntate di Un posto al sole del 23 e 24 marzo: la tensione con Ida diventerà insopportabile per il giovane Giordano.

Le anticipazioni rivelano che dopo una sfuriata, Diego si farà perdonare da Lorenza e la difenderà quando uno dei suoi soci metterà in discussione il suo lavoro.

Tensione tra Diego e Ida a Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che la tensione a casa Giordano non accennerà a diminuire. Nelle scorse puntate, Diego si è trasferito con Ida da Raffaele sperando di migliorare l'umore della sua compagna.

Vivere in un quartiere lontano dal loro, che a detta di Ida era ostile e diffidente perché era straniera, ha riacceso in Diego la speranza di una serenità in famiglia ma non sarà così. Nelle prossime puntate, infatti, Ida sarà comunque nervosa e i litigi con suo marito saranno all'ordine del giorno. Tutto questo stress non renderà a Diego le cose facili neanche al lavoro. Giordano, infatti, non esiterà a scaricare la sua rabbia su Lorenza, arrivata al Caffè Vulcano per l'ennesima volta in ritardo. Dopo la sfuriata, Diego si renderà conto di aver esagerato con la cameriera e tra lui e Lorenza ci sarà un momento di pericolosa vicinanza.

Ornella farà un passo verso Raffaele

Nelle puntate di Un posto al sole del 23 e 24 marzo, Diego sarà in forte crisi con Ida e sentirà il bisogno di evadere.

Lorenza sarà la persona giusta al momento giusto e qualcuno qualcuno proverà a mettere in discussione il suo lavoro Diego sarà il primo a difenderla con i suoi soci. Nel frattempo, Ornella si sforzerà di avvicinarsi a Raffaele dopo il muro alzato qualche settimana fa. La dottoressa Bruni proverà a coinvolgere suo marito in alcune attività per uscire dalla routine e dalla noia della vita da pensionata. La tensione sarà alle stelle anche a casa Ferri, perché Cristina inizierà a vedere una nemica anche in Marina. Non mancherà lo spazio destinato a Manuela, alle prese con i preparativi delle nozze e della laurea. Mancherà pochissimo al grande giorno e per l'occasione arriverà a Palazzo Palladini Monica, pronta a dare sostegno a sua figlia in un momento così importante della sua vita.