Diego e Ida si trasferiranno a casa di Raffaele nelle puntate di Un posto al sole di marzo ma Ornella si sentirà ancora una volta delusa e ignorata dal marito.

Le anticipazioni rivelano che Raffaele proporrà a suo figlio di trasferirsi a Palazzo Palladini visti i problemi di Ida con gli altri condomini. Il cambiamento farà bene a tutti? Raffaele ne sarà convinto ma non terrà conto delle esigenze di Ornella.

Una nuova opportunità per Ida e Diego

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che tra Ida e Diego le cose non miglioreranno. A creare tensione nella coppia sarà ancora l'insofferenza della donna che proprio non riuscirà ad ambientarsi nel condominio in cui è andata a vivere con la sua famiglia.

I litigi tra Ida e Diego saranno all'ordine del giorno e lui non saprà più come risolvere questa situazione. In suo soccorso arriverà Raffaele che, preoccupato per Diego, gli proporrà di traferirsi a Palazzo Palladini. Non sarà una decisione facile da prendere, anche perché nello stesso condominio abitano anche Roberto Ferri con cui c'è stata una causa legale per l'affidamento del piccolo Joseph. Diego, inoltre, non potrà ignorare che anche tra Raffaele e Ornella non c'è l'armonia di un tempo e temerà che il suo arrivo possa scombussolare ancora di più la vita della coppia.

Ornella ancora delusa a Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole di marzo, Diego spiegherà a suo padre i suoi timori, ma Raffaele insisterà.

Il portiere di Palazzo Palladini assicurerà a suo figlio che Ornella è d'accordo con lui ed è felice di ospitare lui e Ida a casa sua. Diego, a quel punto, si convincerà che la cosa più giusta sia traferirsi a casa di Raffaele. La realtà, però, sarà diversa da quella raccontata dal portiere, perché Ornella si sentirà nuovamente delusa e messa da parte in una decisione importante. Ida, Diego e Joseph andranno a vivere a casa di Raffaele e Ornella, ma non è detto che la convivenza sia serena come immaginavano. Nelle puntate andate in onda, Ornella ha ribadito a Raffaele che spesso lui prende iniziative senza consultarlo e questo le dà molto fastidio. Il trasferimento di Diego, quindi, potrebbe peggiorare la crisi già in corso.