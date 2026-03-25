Sono passati un paio di mesi dall'ultimo incontro tra Jakub Bakkour e Sara Gaudenzi, ma tra i fan di Uomini e donne c'è ancora chi è interessato al pensiero del ragazzo sul percorso della tronista. L'altro giorno, ad esempio, il modello ha deciso di rispondere in modo ironico e pungente a chi gli ha chiesto un'opinione sull'ultima parte del trono della giovane che ha corteggiato davanti alle telecamere: l'ex pretendente si è limitato a postare due emoji della risata

Il botta e risposta che incuriosisce i fan di Uomini e donne

Come ha fatto notare una fan a Daria Restaino, di recente Jakub si è imbattuto in una domanda che ha destato la sua curiosità.

"Che ne pensi di Sara?", ha chiesto un'utente di TikTok al modello che fino a poco tempo fa era un corteggiatore della discussa tronista di Uomini e donne.

Senza esporsi troppo, il giovane ha deciso di farsi una risata, ma questa risposta è bastata per dare il via ad una serie di chiacchiere sulla sua reale opinione su Gaudenzi.

Secondo diversi spettatori del programma, infatti, con queste emoji Jakub avrebbe lanciato una frecciatina neppure troppo velata a Sara che ha concluso la sua avventura tra dubbi, sospetti e poche emozioni.

Quando va in onda la scelta di Sara

Il percorso di Sara a Uomini e donne è agli sgoccioli: le anticipazioni del web, infatti, svelano che la ragazza lascerà il programma nel corso della puntata che andrà in onda giovedì 26 marzo.

Dopo una serie di scontri con Matteo e gli opinionisti, la tronista deciderà di scegliere Alessio: la coppia si formerà durante un ballo e Tina uscirà dallo studio in segno di protesta.

Come ha reagito Matteo al rifiuto

Sara si fidanzerà Alessio senza preavviso (la scelta non era in programma) e lo farà davanti all'altro ragazzo che ha frequentato nell'ultimo periodo, Matteo.

Stando alle anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne, il corteggiatore milanese raggiungerà il backstage quando la tronista si dichiarerà al suo "rivale" e non nasconderà la sua delusione.

A distanza di una decina di giorni da questo momento, però, il giovane si è mostrato sorridente e pronto a voltare pagina in una foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.