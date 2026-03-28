Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Romulo ed Emilia celebreranno il loro matrimonio simbolico all'interno della tenuta per permettere allo staff di parteciparvi.

Alonso vuole che Romulo ed Emilia si sposano

Romulo annuncerà le proprie dimissioni ad Alonso. L'uomo apparirà intenzionato a trasferirsi in un paese vicino al mare insieme a Emilia, l'amore ritrovato dopo molti anni. Il marchese chiederà al maggiordomo di celebrare il matrimonio con l'infermiera alla tenuta per dare modo a tutti quanti di salutarli prima del loro trasferimento.

Romulo chiederà ad Emilia di diventare sua moglie, chiedendo a Don Agapito di celebrare la cerimonia al posto di Samuel, momentaneamente sospeso dalla curia. I promessi sposi dovranno fare i conti con l'inaspettato ritorno di Petra alla tenuta.

Il matrimonio simbolico tra Emilia e Romulo

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Leocadia chiederà a Petra di ritornare a servizio. In questa circostanza, la governante apparirà decisa a vendicarsi di tutti i colleghi, rei di averla accusata ingiustamente di aver fatto perdere il posto a Samuel come prelato. Petra vieterà a tutto lo staff di prendere parte alle nozze di Romulo ed Emilia, tagliando in modo deciso i costi come richiesto da Alonso.

Il comportamento della governante creerà malumori tra tutti i dipendenti compresa Maria, che in più di un'occasione ribadirà di disprezzarla profondamente. Romulo e Emilia penseranno ad una soluzione alternativa per avere al loro fianco tutti i loro amici. I due decideranno di celebrare la loro unione simbolica nei locali della servitù per poi sposarsi effettivamente nella località di mare scelta per passare il resto della loro vita. Una decisione alla quale Petra non potrà fare niente mentre Alonso chiederà a Leocadia per quale motivo abbia ridotto i costi della cerimonia. La darklady darà la colpa alla governante di aver speso i soldi con parsimonia ma il marchese non sarà convinto di tale spiegazione.

Eugenia è scomparsa nel nulla

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine marzo su Rete 4, Eugenia ha sfidato Alonso, giurando che sarebbe riuscita ad andare a trovare Cruz in carcere. La donna ha preteso delle spiegazioni dalla sorella, che è stata condannata a diversi anni di carcere per aver posto fine alla vita di Jana e del bambino che attendeva. Eugenia è scomparsa nel nulla, tanto che i domestici e la famiglia sono apparsi preoccupati per lei. Alcuni hanno temuto che la madre adottiva di Curro si fosse cacciata nei guai o recatasi a trovare Cruz in carcere.