Nicole Belloni e Flavio Ubirti si sono lasciati e lo hanno comunicato sui social con un messaggio identico. Martina Cardamone non ha perso tempo e ha subito lanciato frecciatine all'ex coppia di Uomini e donne, suscitando la reazione della ragazza con la quale ha rivaleggiato in tv per alcuni mesi.

Il commento pungente di Martina

Appena ha saputo che Flavio è tornato single, Martina ha pubblicato un messaggio piuttosto pungente su Instagram.

"A volte le decisioni che ci sembrano più semplici portano a soddisfazioni veloci e risultati vuoti", ha scritto l'ex corteggiatrice di Uomini e donne sul suo profilo.

Se il tronista non ha voluto replicare a questa palese frecciatina, Nicole si è esposta accusando l'ex "rivale" di non aver mai portato rispetto alla sua relazione: "Hai sempre fatto la vittima e non aspettavi altro che una cosa del genere, sei felice adesso?".

Il botta e risposta è andato avanti con questa piccata replica di Martina: "Alcune persone hanno bisogno di sentirsi protagoniste e si aggrappano a vecchi copioni pur di restare al centro della scena. In una coppia si è in due".

Con queste parole la giovane avrebbe lasciato intendere che il suo sfogo non era rivolto a Nicole ma a Flavio, che l'ha rifiutata dopo mesi di conoscenza davanti alle telecamere di Canale 5.

Le critiche dei fan sui social

Il botta e risposta a distanza tra Martina e Nicole ha intrattenuto gli utenti di Instagram per qualche ora, ma la maggior parte di loro non ha gradito le frecciatine della corteggiatrice che non è stata scelta.

"Una scriveva il comunicato della rottura e l'altra quello contro la coppia", "In tutto questo Flavio continua a fare quello che ha sempre fatto, cioè niente", "Il senso di postare quella storia? Non ti avrebbe scelta comunque", "La non scelta che fa la morale, follia", "Non sarebbe durato nemmeno con l'altra", si legge su X in questi giorni.

Le date delle prossime registrazioni di Uomini e donne

La stagione 2025/2026 di Uomini e donne va avanti, e tra poche ore ci saranno nuove registrazioni.

Lorenzo Pugnaloni ha anticipato che il cast si ritroverà in studio sia lunedì 16 che martedì 17 marzo, quindi a meno di una settimana di distanza dalle riprese in cui Sara ha scelto a sorpresa e Ciro ha sfiorato la rissa con Matteo.