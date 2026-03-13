Martina Cardamone non ha perso tempo: a poche ore dalla conferma della rottura tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha lanciato una frecciatina a entrambi sui social. La ragazza ha sottolineato che fare scelte semplici non porterebbe a nulla di concreto, e l'ex "rivale" le ha risposto a tono quasi immediatamente.

La stoccata all'ex coppia di Uomini e donne

Oggi, 13 marzo, Flavio e Nicole hanno annunciato la loro rottura: con un comunicato congiunto postato su Instagram, i due protagonisti di Uomini e donne hanno confermato le voci che circolavano da settimane sul loro rapporto.

A colpire i fan non è stata tanto questa notizia (anche perché quasi tutti l'avevano intuita nell'ultimo periodo), quanto il commento pungente di Martina sui social.

"A volte prendere le decisioni più facili ci porta a soddisfazioni veloci. Scelte semplici, risultati vuoti", ha scritto la corteggiatrice che è stata rifiutata alla fine del percorso di Ubirti nel dating-show.

La replica piccata di Nicole

La stoccata di Martina non è passata inosservata, anzi Nicole ha deciso di risponderle quasi immediatamente con una storia su Instagram.

"Aspettavi solo una situazione del genere per i tuoi dieci minuti di popolarità. Dalla fine del programma hai sempre fatto la vittima trovando pretesti per attaccarmi.

Non hai mai avuto rispetto per la mia relazione, mandando continuamente frecciatine. Questa è la prima e ultima volta che parlerò di te. Spero che tu sia felice adesso", ha scritto l'ex corteggiatrice di Uomini e donne sul suo profilo social.

I commenti dei fan

Come scritto in precedenza, la notizia della rottura tra Flavio e Nicole non ha sorpreso quasi nessuno.

"Finalmente hanno annunciato la chiusura di una storia che non è mai iniziata", "Questo rapporto non è mai decollato", "Si era capito dalla scelta che non sarebbero durati insieme", "Praticamente sono durati il tempo di fare un'intervista a Verissimo", "Sono stati fidanzati circa quattro giorni", "Che flop", "Le coppie che escono da Uomini e donne non durano neanche un paio di mesi, un fallimento totale", "Si sono già mollati, assurdo", si legge su X il 13 marzo.