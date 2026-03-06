Le trame delle prossime puntate di Un posto al sole in programma dal 16 al 20 marzo in prima visione assoluta su Rai 3 rivelano che Eduardo si ritroverà a dover prendere una decisione che si preannuncia difficile e inaspettata legata al suo futuro.

Intanto Diego apparirà fuori controllo nel momento in cui comincerà ad avere dei seri sospetti sul conto della sua compagna Ida mentre Raffaele e Ornella continueranno a essere alle prese con i loro problemi di coppia.

Eduardo prende una decisione difficile: anticipazioni Un posto al sole 16-20 marzo

Nei prossimi episodi di questa fortunata stagione di Upas, Eduardo cercherà in tutti i modi di filare dritto e chiudere con il passato mentre Damiano continuerà la sua indagine e questa volta riuscirà a trovare una traccia utile a individuare la donna che potrebbe far parte della banda di ladri a cui sta dando la caccia da diverso tempo.

Per Damiano, però, non sarà facile portare avanti il suo operato a causa delle vessazioni di Grillo.

La situazione per Eduardo diventerà sempre più difficile da contenere e gestire, al punto che l'uomo si ritroverà a compiere una scelta che si preannuncia difficile e inaspettata.

Di cosa si tratta? Al momento le trame della soap opera non svelano ulteriori dettagli in merito alla decisione che verrà presa da Eduardo.

Diego fuori controllo nei prossimi episodi di Upas fino al 20 marzo

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole previste dal 16 al 20 marzo in prima visione assoluta, inoltre, rivelano che Diego e Ida appariranno sempre più distanti e in forte crisi.

Questa volta, però, il figlio di Raffaele comincerà ad avere dei seri dubbi sul conto della sua compagna, al punto da sospettare e ipotizzare che stia progettando la sua nuova vita, lontano da lui.

Diego, quindi, si mostrerà fuori controllo per ciò che sta accadendo nella sua vita tanto che in questi nuovi episodi si ritroverà a cercare altrove un modo per distrarsi dai problemi di coppia con Ida.

Tra Ornella e Raffaele, invece, la crisi continuerà a essere tangibile: i due appariranno sempre più distanti e, oltre a dover risolvere i loro problemi di coppia, dovranno affrontare anche la difficile situazione di Diego e Ida.