Cambio programmazione per Io sono Farah nel palinsesto di Canale 5 del prossimo venerdì 13 marzo 2026. L'appuntamento con la soap opera turca si avvia ormai verso il gran finale di sempre e, proprio la prossima settimana, andrà in onda la puntata conclusiva di sempre.

Una serata che si preannuncia densa di colpi di scena e, a differenza di quanto è accaduto nel corso delle ultime settimane, andrà in onda in versione extra-large con una puntata decisamente più lunga del previsto.

Cambio programmazione Io sono Farah 13 marzo: la soap si allunga per il finale di sempre

Mediaset si prepara a salutare una delle soap più seguite e amate dal pubblico negli ultimi mesi di programmazione, in grado di attirare una platea crescente di spettatori.

Io sono Farah arriverà al gran finale di sempre il prossimo venerdì 13 marzo con la messa in onda delle ultime puntate in prima visione assoluta, con le quali calerà per sempre il sipario sulle vicende di Farah e Tahir.

E, per l'occasione, i vertici del Biscione hanno scelto di puntare sulla messa in onda di una puntata extra-large con la soap opera turca che andrà in onda tra prima e seconda serata su Canale 5.

L'appuntamento conclusivo con Io sono Farah del prossimo venerdì 13 marzo, infatti, andrà in onda a partire dalle 21:55 circa subito dopo La ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti e andrà avanti fino all'1:00 di notte circa.

Una puntata speciale per racchiudere in una sola serata il gran finale di questa saga avvincente che ha saputo intrattenere il pubblico, in attesa di vedere in onda nuove serie turche destinate al prime time di Canale 5 tra la primavera e l'estate.

Si chiude il capitolo di Io sono Farah con buoni ascolti tv

Si chiude così il capitolo incentrato sulle vicende di Farah che, in queste settimane di programmazione su Canale 5, ha registrato una media di circa 2 milioni di telespettatori fissi pari a uno share che ha sfiorato anche il muro del 15%, con picchi del 19% durante la messa in onda.

La soap opera turca ha registrato una buona tenuta dal punto di vista Auditel anche con gli episodi trasmessi nel daytime pomeridiano Mediaset, registrando un ascolto pari a 2,1 milioni fissi al giorno, nonostante la breve durata.