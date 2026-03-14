Nicolas Vaporidis, noto attore italiano, ha condiviso la sua esperienza personale e professionale durante un’intervista a ‘Ciao Maschio’, ospite di Nunzia De Girolamo. Nel corso della puntata, Vaporidis ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera e ha spiegato le ragioni che lo hanno portato ad allontanarsi dal mondo del cinema dopo vent’anni di attività. L’attore ha raccontato di aver cercato nel cinema una fonte di felicità e realizzazione, ma con il tempo ha compreso che quel percorso non gli offriva più la stessa soddisfazione di un tempo.

Un cambiamento necessario

Vaporidis ha spiegato che la decisione di fermarsi è maturata durante un periodo di riflessione, in particolare nel corso della pandemia. Ha dichiarato di aver sentito il bisogno di cambiare radicalmente la propria vita, riconoscendo che il cinema non rappresentava più la sua principale fonte di gioia. Questo momento di pausa gli ha permesso di valutare nuove prospettive e di intraprendere un percorso diverso, lontano dai riflettori.

La prospettiva della paternità e i ricordi familiari

Durante l’intervista, Vaporidis ha anche parlato della sua imminente paternità, descrivendo le emozioni e le aspettative legate a questo nuovo ruolo. Ha ammesso di avere una visione chiara di cosa significhi diventare padre, pur riconoscendo che l’esperienza reale sarà diversa da qualsiasi previsione.

L’attore ha inoltre ricordato la propria infanzia, sottolineando come la figura maschile di riferimento sia stata il nonno, piuttosto che il padre, con cui non ha mai avuto un rapporto stretto. Questa mancanza lo ha portato a cercare altri modelli nella sua crescita.

Un nuovo percorso lontano dal cinema

La scelta di lasciare la recitazione si inserisce in un contesto più ampio di cambiamento personale. Vaporidis, infatti, ha deciso di trasferirsi a Londra, dove si è dedicato con successo al settore della ristorazione, aprendo diversi locali. Questo nuovo capitolo della sua vita rappresenta per lui una fonte di soddisfazione e stabilità, segnando una netta separazione dal passato artistico. La sua storia testimonia come, anche dopo una carriera di successo, sia possibile reinventarsi e trovare nuove motivazioni.