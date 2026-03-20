Viola come il mare 3 arriverà presto su Mediaset nonostante l'assenza di Can Yaman. La produzione della terza stagione della fiction targata Lux Vide con Francesca Chillemi è già iniziata.

Dopo vari rinvii, smaltito lo scossone dell'addio dell'attore turco, la fiction italiana si prepara a uno dei ritorni più attesi e, al contempo, più discussi del 2026. Sono ufficialmente iniziate a febbraio le riprese di Viola come il mare 3, la serie prodotta da Lux Vide in collaborazione con RTI. Ci sarà Francesca Chillemi, sempre nel ruolo della giornalista Viola Vitale.

Sarà invece assente Can Yaman. Al suo posto arriva l'attore argentino Rodrigo Guirao Díaz.

L'attore argentino ha già confidenza con la fiction italiana. Nel 2010 ha interpretato il protagonista di Terra ribelle. Dopodiché ha partecipato a Violetta, a La Certosa di Parma e alla seconda stagione di Terra Ribelle. Negli anni successivi è tornato a lavorare in Argentina. Díaz non interpreterà un nuovo Demir, ma un personaggio inedito che porta con sé una ventata di freschezza e mistero. La narrazione sfrutterà il classico topos del neighbor conflict. Il nuovo ispettore sarà infatti inizialmente percepito da Viola come un vicino fastidioso e un ostacolo. Poi, sorgerà un'intesa, prima dettata dalle dinamiche della collaborazione professionale e poi da qualche sentimento di attrazione.

La terza stagione di Viola come il mare: aspettative e sfide

La sfida intrinseca sta nel progetto di mantenimento di un brand televisivo di successo a fronte di un'assenza così importante nel cast principale. La sostituzione di Can Yaman è una scelta (o una necessità) che ha già alimentato un ampio dibattito tra gli addetti ai lavori e il pubblico generalista.

Le riprese sono ufficialmente iniziate a febbraio 2026, partendo da Roma per poi spostarsi nelle location storiche del Sud Italia (Palermo e Reggio Calabria). Il piano di lavoro complessivo è stato strutturato su un arco di circa una ventina di settimane, con una conclusione prevista per la metà di giugno 2026. La narrazione sarà articolata in dodici episodi da circa 50 minuti ciascuno.

La produzione dovrà impegnarsi per far sé che questa terza stagione non soffra troppo dell'assenza di Can Yaman. Inutile negarlo: l'attore turco non era solo il protagonista, ma rappresentava per la fiction ambientata in Sicilia vero e proprio asset di marketing capace di generare milioni di interazioni sui social media e di attrarre investitori pubblicitari legati al suo brand personale.

Perché Can Yaman ha lasciato la fiction

L'attore turco che ha interpretato l'ispettore capo Francesco Demir nelle prime due stagioni è stato un fattore determinante per il successo iniziale della serie. La sua uscita di scena non è stata però un evento improvviso. La crescita professionale di Yaman ha portato l'attore a confrontarsi con nuove produzioni.

Dopo il progetto Sandokan e il successo di produzioni internazionali come El Turco su Disney+, Yaman sembra animato verso ambizioni più globali: preferisce ruoli in lingua inglese o produzioni destinate a mercati più ampi rispetto a quello italiano.

Nonostante i tentativi della produzione di mantenere un riserbo sulle dinamiche di set, diverse fonti hanno suggerito possibili tensioni con la co-protagonista Francesca Chillemi. Nessuno dei diretti interessati ha mai pubblicamente smentito l'esistenza di attriti. Ma alcuni comportamenti sui social media, come l'interruzione del "segui" reciproco su Instagram, hanno alimentato le speculazioni dei fan e della stampa specializzata.

Dal punto di vista narrativo, tuttavia, la produzione ha presentato l'uscita di Demir come la naturale conclusione di un arco emotivo, permettendo alla serie di rinnovarsi ed evitare la stagnazione tipica delle coppie televisive che raggiungono troppo presto un equilibrio

Per colmare il vuoto lasciato da Yaman, la produzione ha selezionato Rodrigo Guirao Díaz, sperando di poter mantenere alta l'attenzione del pubblico femminile.

Un fattore chiave per il successo della serie è la sua performance digitale. Viola come il mare è stata storicamente una delle fiction più viste su Mediaset Infinity, spesso debuttando in anteprima sulla piattaforma prima della messa in onda lineare. La strategia del digital-first permette di catturare un target più giovane, abituato al consumo on-demand, e di generare buzz prima della prima serata su Canale 5. Per la terza stagione, ci si aspetta una replica di questo modello distributivo.