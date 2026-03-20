Dovrebbe mancare meno di una settimana alla messa in onda dell'ultima puntata di Uomini e donne alla quale ha partecipato Sara Gaudenzi. Stando a quanto riporta Lollo Magazine, la scelta a sorpresa della tronista sarà trasmessa in tv tra il 25 e il 26 marzo, e probabilmente sarà divisa in due parti.

Quando si conclude il percorso di Sara a Uomini e donne

Si sta avvicinando un momento attesissimo dal pubblico di Uomini e donne: la fine del trono di Sara.

Per mesi i fan si sono interrogati su quando si sarebbe concluso il percorso della ragazza che è stata nel cast del dating-show per quasi sei mesi, un periodo lunghissimo se paragonato ai tre mesi di Flavio e Cristiana.

Salvo slittamenti o altri colpi di scena, la puntata in cui la tronista sceglierà Alessio andrà in onda tra il 25 e il 26 marzo.

Tra meno di una settimana, dunque, i telespettatori dovrebbero assistere all'epilogo dell'avventura della giovane che prima è stata corteggiatrice e poi ha avuto la possibilità di accomodarsi sul trono nella stessa stagione del programma.

Le anticipazioni della scelta

La scelta di Sara andrà in onda tra il 25 e il 26/03, ma da circa una settimana i fan già sanno cos'è successo e come si è arrivati a questa conclusione che non era in programma.

Le anticipazioni del web svelano che Tina sarà decisiva nell'epilogo del trono di Gaudenzi: l'opinionista di Uomini e donne metterà in dubbio sia la sincerità della tronista che quella di Alessio, li criticherà a lungo e alla fine la ragazza deciderà di scegliere.

Gli attacchi di Cipollari, dunque, influiranno in maniera importante sulla decisione di Sara di lasciare il programma insieme al corteggiatore con il quale si dice avrebbe un accordo segreto da settimane.

Come sta Matteo dopo il rifiuto

Sara deciderà di scegliere Alessio da un momento all'altro e soprattutto davanti a Matteo, che assisterà alla scena dal vivo e l'unica cosa che potrà fare sarà uscire dallo studio.

A distanza di una settimana da questo momento che ha segnato la fine del suo percorso a Uomini e donne, il corteggiatore romano si è mostrato sorridente e pronto a voltare pagina in uno scatto che ha postato sul suo profilo Instagram.