Sono tante e spesso contrastanti le voci che stanno circolando sull'esito del ballottaggio della quinta puntata del serale di Amici. A poche ore dalla messa in onda del nuovo appuntamento su Canale 5, però, Amedeo Venza ha diffuso un'indiscrezione che gli sarebbe arrivata dal backstage del programma: si dice che l'eliminata di questa settimana sarebbe Kiara, allo spareggio con Lorenzo e Riccardo.

Le ultime novità sullo spareggio a tre

Chi sarà eliminato al termine del quinto serale di Amici? I fan se lo stanno chiedendo da giovedì scorso, ovvero da quando è stata registrata la puntata che sarà trasmessa in tv sabato 18 aprile.

Un parere condiviso da molti è quello secondo il quale a lasciare la scuola sarebbe potuta essere Kiara, l'unica ballerina che ha partecipato allo spareggio di questa settimana.

Anche Amedeo Venza sembra in linea con questo pensiero, infatti su Instagram ha scritto: "Uscirà Kiara, così si dice dietro le quinte".

L'alunna di Emanuel Lo, dunque, sarebbe la principale candidata all'eliminazione che sarà ufficializzata solo alla fine dell'appuntamento che andrà in onda oggi su Canale 5.

Lorenzo e Riccardo favoriti

Il ballottaggio di questa settimana ha avuto come protagonisti due cantanti e una ballerina, in particolare un allievo per ogni squadra del cast del serale.

Molti fan di Amici sono portati a credere all'indiscrezione sull'uscita di Kiara soprattutto sapendo che si è dovuta confrontare con Lorenzo e Riccardo, due titolari che la giuria ha apprezzato sin dalla prima puntata.

Gigi D'Alessio e Amadeus, ad esempio, hanno votato quasi sempre a favore dei cantanti quando hanno dovuto scegliere tra loro e un altro ragazzo, per questo sono in tanti a pensare che anche stavolta dovrebbero essersi scampati l'eliminazione.

Giro di boa per il serale di Amici

Quella che andrà in onda il 18 aprile è la quinta puntata del serale di Amici, che ha ormai superato il giro di boa di quest'edizione.

Manca solo un mese alla fine della stagione e quindi alla proclamazione del vincitore tra gli allievi che riusciranno a superare le prossime tre registrazioni (la finale sarà trasmessa in diretta su Canale 5 a metà maggio).