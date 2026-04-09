Debutterà il 2 giugno in esclusiva su Disney+, in Italia e a livello internazionale, la nuova serie comedy “Not Suitable for Work”. Negli Stati Uniti, la produzione ideata da Mindy Kaling sarà disponibile su Hulu. Il lancio prevede la messa in onda dei primi tre episodi, seguiti da un rilascio settimanale di due episodi, fino al gran finale previsto per il 23 giugno. La serie si concentra su cinque giovani ventenni, ossessionati dal lavoro, che mirano al successo professionale e, tempo permettendo, anche alla felicità personale, il tutto ambientato nel quartiere più glamour di Manhattan, Murray Hill.

La visione creativa di Mindy Kaling, già nota per serie comedy di successo, si concretizza in “Not Suitable for Work” dove figura come creatrice e produttrice esecutiva. Al suo fianco, lo showrunner Charlie Grandy, con un curriculum che include titoli come “The Sex Lives of College Girls” e “The Mindy Project”, ricopre anch'egli il ruolo di produttore esecutivo, insieme a Howard Klein di 3 Arts Entertainment. La serie è frutto della collaborazione tra Kaling International e Warner Bros. Television, un sodalizio che riflette gli accordi generali di produzione che legano sia Kaling che Grandy alla major.

Trama e ambientazione: le ambizioni a Murray Hill

“Not Suitable for Work” immerge il pubblico nelle vite di un gruppo di giovani adulti che popolano l'esclusivo quartiere di Murray Hill, a Manhattan.

La narrazione esplora le loro intense aspirazioni professionali, spesso in conflitto con la ricerca di una realizzazione personale. Questo scenario urbano, descritto come il cuore pulsante e competitivo di New York, diventa lo sfondo ideale per le vicende di chi cerca di affermarsi nel dinamico mondo del lavoro contemporaneo, tra sfide e opportunità.

La presenza di Mindy Kaling al timone creativo assicura una continuità stilistica con le sue precedenti produzioni, mentre il contributo di Charlie Grandy rafforza l'attenzione verso le dinamiche giovanili e lavorative attuali. La scelta di una distribuzione esclusiva su Disney+ in Italia e in altri mercati internazionali, e su Hulu negli Stati Uniti, evidenzia una strategia globale mirata a proporre contenuti originali di alto profilo attraverso le piattaforme di streaming.

Il cast e la strategia di lancio internazionale

Il cast principale di “Not Suitable for Work” include talenti come Ella Hunt, Avantika, Will Angus, Jack Martin, Nicholas Duvernay e Jay Ellis. A questi si aggiunge un nutrito gruppo di guest star ricorrenti che arricchiscono la narrazione con la loro presenza, tra cui Victor Garber, Greg Germann, Judy Gold, Ego Nwodim, Harry Richardson, Constance Wu, Laura Bell Bundy, May Hong, Bhavesh Patel, Emilia Suárez e Michael Benjamin Washington.

La distribuzione internazionale della serie, gestita da Disney+, adotta un modello di rilascio scaglionato: dopo i primi tre episodi disponibili al debutto, seguiranno due nuovi episodi ogni settimana. Questa programmazione è pensata per costruire un senso di attesa e coinvolgimento del pubblico, mantenendo viva l'attenzione fino al finale di stagione del 23 giugno. L'introduzione di “Not Suitable for Work” arricchisce ulteriormente il catalogo di titoli originali offerti dalla piattaforma, ampliando l'offerta comedy per un pubblico vasto e internazionale.