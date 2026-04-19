La serata televisiva di sabato 18 aprile ha visto il trionfo di Amici, il celebre talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, che ha conquistato il prime time. Il programma ha registrato un’audience di 3.009.000 spettatori, raggiungendo un notevole share del 22,4% e posizionandosi al vertice della classifica degli ascolti della prima serata. Canzonissima, in onda su Rai 1, si è attestato a 2.283.000 spettatori con il 17,9% di share, confermando comunque un buon seguito nella fascia oraria.

Ascolti della prima serata: Amici e gli altri programmi

Oltre al successo di Amici, la serata ha visto buoni risultati anche per altre proposte televisive. Su La7, In Altre Parole ha catturato l'attenzione di 1.302.000 spettatori nella sua prima parte (7,4% di share), per poi scendere a 670.000 spettatori (4,9%) nella seconda. Rete 4 ha proposto il classico della commedia italiana Don Camillo e l’onorevole Peppone, che ha totalizzato 1.002.000 spettatori e il 6,5% di share. Su Italia 1, il film d'animazione Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo è stato seguito da 748.000 spettatori (4,6%). Il Nove ha trasmesso Accordi & Disaccordi, che ha registrato 579.000 spettatori (3,9%), mentre Rai 2 con la serie The Rookie ha raggiunto 613.000 spettatori (3,8%).

Infine, Rai 3 ha proposto Il capo perfetto, visto da 546.000 spettatori (3,5%).

Access prime time: La Ruota della Fortuna domina

Nella strategica fascia dell’access prime time, Canale 5 si è distinta con La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti, che ha totalizzato ben 4.075.000 spettatori e uno share del 23%. Rai 1 ha risposto con Affari Tuoi, che ha raccolto 3.935.000 spettatori (22,4%), posizionandosi subito dopo il leader. Italia 1 ha offerto la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine, che ha registrato 1.065.000 spettatori (6,1%). Questi dati evidenziano la forte presenza di Mediaset nella serata, sia nella prima serata che nell’access prime time, confermando il suo predominio in entrambe le fasce orarie.

Maria De Filippi: un profilo della conduttrice

Maria De Filippi si conferma una delle figure più influenti e carismatiche del panorama televisivo italiano. Nata a Milano, è autrice e conduttrice di numerosi e fortunati programmi, tra cui spiccano, oltre ad Amici, anche Uomini e Donne e C’è posta per te. La sua carriera è caratterizzata da una costante capacità di innovazione nel linguaggio televisivo e da una particolare attenzione verso i giovani talenti, elementi che l'hanno resa un punto di riferimento nell'intrattenimento nazionale.