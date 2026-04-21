Pia sorprenderà Ricardo nella puntata de La Promessa di venerdì 24 aprile: "Il bracciale è mio", dirà la donna sperando di recuperare il gioiello.

Le anticipazioni rivelano che Pia spiegherà che il bracciale era un regalo di Gregorio, ma Ricardo non le crederà e deciderà di tenere in custodia nel suo ufficio il prezioso oggetto.

Mistero a La Promessa: chi ha messo il bracciale in lavanderia?

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Ricardo troverà il braccialetto che Pia e Lope hanno nascosto in lavanderia. La reazione del maggiordomo sarà molto dura, anche perché immaginerà che un oggetto così prezioso non può essere che il frutto di un furto da parte di uno dei servitori.

Deluso e amareggiato, Ricardo convocherà tutta la servitù e chiederà la massima discrezione: "Qualcuno lo riconosce?", chiederà. Nessuno risponderà alla domanda di Ricardo che avvertirà i suoi sottoposti che sicuramente qualcuno lo ha rubato. "Se non ricevo una risposta entro tre giorni, pagheranno tutti", dirà il maggiordomo. Pia, Lope e Vera si sentiranno profondamente in colpa, ma non avranno il coraggio di farsi avanti, anche perché non saprebbero come giustificare la presenza di quel braccialetto in lavanderia. L'indomani, Curro tornerà al lavoro e Pia gli spiegherà che il braccialetto preso dalla gioielleria Llop si trova nell'ufficio di Ricardo che pensa che è stato rubato.

L'idea di Pia non avrà successo

Nella puntata de La Promessa in onda venerdì 24 aprile, dopo aver parlato con Curro e Lope, Pia proverà a recuperare il prezioso gioiello. La donna, facendo leva sulla vecchia amicizia che ha con Ricardo, spererà di convincerlo della sua versione. Pia andrà in ufficio dal maggiordomo e lo stupirà: "Quel braccialetto è mio". Ricardo resterà senza parole e si domanderà come mai Pia non gli abbia detto subito una simile verità. Pia gli spiegherà che si tratta di un regalo di Gregorio, il suo ex marito che lei vuole dimenticare. La donna chiederà al maggiordomo di restituirle il bracciale perché vuole venderlo, ma lui non riuscirà a credere alla sua versione. Ricardo deciderà di tenere il prezioso oggetto in custodia nel suo ufficio.