Il cantautore statunitense D4vd, il cui vero nome è David Anthony Burke, è stato arrestato con un'accusa di estrema gravità: l'omicidio di Celeste Rivas Hernandez. La giovane vittima, di soli quattordici anni, era stata tragicamente ritrovata senza vita lo scorso settembre, con il suo corpo rinvenuto nel bagagliaio anteriore di una Tesla, in una zona residenziale di Hollywood. L'operazione che ha condotto all'arresto del musicista è stata eseguita dalla Robbery-Homicide Division della polizia di Los Angeles, un'unità specializzata in crimini complessi.

Attualmente, l'artista è detenuto senza alcuna possibilità di cauzione, una misura che sottolinea la serietà delle imputazioni. Il suo caso sarà formalmente presentato all'ufficio del procuratore distrettuale lunedì prossimo per una valutazione approfondita e la formulazione definitiva delle accuse.

Il macabro ritrovamento e l'avvio delle indagini

Le indagini delle forze dell'ordine hanno preso il via in seguito a un ritrovamento particolarmente inquietante e straziante. Il corpo della quattordicenne Celeste Rivas Hernandez, in un avanzato stato di decomposizione, era stato scoperto all'interno di un sacco, accuratamente riposto nel bagagliaio anteriore di una Tesla. Il veicolo, registrato a nome di David Anthony Burke, era stato abbandonato sulle pittoresche ma isolate colline di Hollywood, attirando l'attenzione dei residenti a causa di un forte e persistente odore, che ha poi portato alla scoperta.

La famiglia della giovane, residente a Lake Elsinore, in California, aveva denunciato la sua scomparsa già nell'aprile del 2024, diversi mesi prima del tragico ritrovamento del corpo, alimentando un lungo periodo di angoscia e incertezza.

Dalla collaborazione alle gravi implicazioni per l'artista

Nelle fasi iniziali dell'inchiesta, un portavoce del cantautore aveva rilasciato dichiarazioni pubbliche, affermando con decisione che Burke stava "collaborando pienamente con le autorità" per contribuire a fare piena luce sulla complessa vicenda. Tuttavia, fonti investigative successive hanno poi rivelato che questa presunta collaborazione sarebbe venuta meno nel corso del tempo, portando a un irrigidimento delle posizioni e a un'intensificazione delle attività di indagine.

L'arresto odierno rappresenta la prima svolta significativa e concreta dopo mesi di indagini complesse e meticolose, condotte nel massimo riserbo. Questa drammatica evoluzione ha già avuto un impatto profondo e immediato sulla carriera dell'artista: D4vd aveva infatti già provveduto a cancellare l'intero tour previsto e a sospendere ogni attività di promozione legata al suo ultimo album, trovandosi in un periodo di grande incertezza professionale e sotto un'enorme pressione mediatica. L'intera comunità artistica e il pubblico seguono con apprensione gli sviluppi di questa tragica vicenda giudiziaria, che getta un'ombra pesante sul futuro del giovane musicista.