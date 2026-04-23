Barbara D'Urso ha avviato un'azione legale civile nei confronti di Mediaset. La notizia, resa nota il 23 aprile 2026, segna un nuovo capitolo nella disputa tra la nota conduttrice televisiva e l'emittente con cui ha collaborato per un lungo periodo. L’iniziativa legale della D'Urso giunge a pochi mesi dal suo improvviso abbandono dei programmi che conduceva, in particolare “Pomeriggio Cinque”, di cui era stata un volto rappresentativo e consolidato della rete.

Da parte sua, Mediaset ha prontamente comunicato di aver “ricevuto la notifica di una citazione in sede civile” presentata da Barbara D'Urso, ma ha tenuto a precisare di “respingere ogni addebito” mosso dalla conduttrice.

In una nota ufficiale, l’azienda ha ribadito con chiarezza che “i comportamenti adottati in relazione ai rapporti professionali con Barbara D'Urso sono stati sempre corretti”. Le motivazioni specifiche della causa non sono state dettagliate pubblicamente, ma la contestazione si inserisce nel più ampio contesto della stagione televisiva 2023-2024, che ha visto una significativa revisione dei palinsesti e l’avvicendamento di conduzioni storiche sulle principali reti del gruppo.

Il percorso professionale di Barbara D'Urso e la fine del rapporto con Mediaset

Maria Carmela D'Urso, conosciuta al grande pubblico come Barbara D'Urso, è indubbiamente una delle conduttrici più riconoscibili e discusse della televisione italiana.

Il suo percorso all'interno di Mediaset si è esteso per oltre vent’anni, un periodo durante il quale ha guidato con successo programmi di punta come “Domenica Live”, “Live – Non è la D’Urso” e, soprattutto, il contenitore pomeridiano “Pomeriggio Cinque”. La conclusione del suo rapporto con l’azienda nel 2023 era già stata oggetto di ampia attenzione mediatica, a causa del cambio di conduzione e della sua conseguente assenza dai palinsesti della stagione successiva. La decisione della conduttrice di procedere per vie legali rappresenta un ulteriore sviluppo in una vicenda che ha già avuto una forte risonanza nel panorama televisivo nazionale.

Sviluppi futuri della causa e il panorama televisivo

Al momento, non sono disponibili dettagli sulle richieste economiche o di altra natura avanzate da Barbara D'Urso in sede civile, né sui tempi previsti per le prime udienze. Mediaset, attraverso la sua comunicazione ufficiale, ha puntualizzato di “rispettare ogni procedura” ma di “respingere fermamente le accuse mosse nei suoi confronti”. Questo confronto legale tra una conduttrice di spicco e un network televisivo di primaria importanza potrebbe avere potenziali ripercussioni sui rapporti futuri tra reti televisive e figure di primo piano della comunicazione italiana. Ciò è particolarmente rilevante in una fase di profondo rinnovamento dei palinsesti e della struttura interna delle case di produzione televisiva. Sarà necessario attendere le prossime fasi del procedimento per comprendere appieno gli eventuali impatti sulle parti coinvolte e sul più ampio scenario televisivo nazionale.