Dopo quattro anni di attesa, Euphoria torna con la sua terza stagione, riaccendendo i riflettori sulle inquietudini, gli eccessi e le fragilità di una generazione. La serie cult HBO, creata, diretta e prodotta da Sam Levinson e con protagonista la pluripremiata Zendaya, debutta in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti il 13 aprile. In Italia, sarà disponibile su Sky e in streaming su Now, con un nuovo episodio a settimana, per un totale di otto puntate trasmesse su Sky Atlantic.

Realizzata in collaborazione con A24, la nuova stagione vede il ritorno del cast principale, tra cui Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, il candidato al Golden Globe Jacob Elordi, la candidata agli Emmy Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow e Colman Domingo.

Tra le nuove guest star di rilievo spiccano Sharon Stone e la cantante Rosalía, la cui presenza sottolinea il crescente richiamo internazionale della serie.

Euphoria: un fenomeno culturale tra temi e successi

Le prime due stagioni di Euphoria si sono affermate come un vero e proprio fenomeno della cultura pop, collezionando 25 nomination agli Emmy Awards e conquistando ben 9 statuette, inclusi due premi per la performance di Zendaya. La serie non è solo un punto di riferimento televisivo, ma anche un’osservazione privilegiata sulla condizione giovanile contemporanea, influenzando moda, linguaggio e cultura visuale. Il racconto della terza stagione si concentra sulle difficoltà dei protagonisti nel confrontarsi con temi profondi come l’identità, la fede, la possibilità di redenzione e il problema del male, mantenendo la sua distintiva impronta autoriale e stilistica, lodata per l’impatto visivo e la regia innovativa di Levinson.

Con otto nuovi episodi, questa stagione è un appuntamento atteso da pubblico e critica. Potrebbe rappresentare la conclusione della serie, portando a compimento gli archi narrativi dei personaggi e affrontando con intensità le sfide della maturità. La fruizione in contemporanea tra Stati Uniti e Italia, grazie alla collaborazione tra HBO e Sky, ne amplifica la portata globale, confermando Euphoria come una delle produzioni più significative della televisione contemporanea.