Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Halit si metterà alla ricerca di un nuovo lavoro dopo essere caduto in disgrazia. L'uomo accetterà di lavorare come ragioniere di un supermercato situato nel quartiere dove vive con Sitki.

Halit si trasferisce a casa di Sitki

Tutto inizierà quando Halit cadrà in disgrazia in seguito ad un investimento sbagliato in Africa. L'imprenditore sarà costretto a trasferirsi a casa di Sitki quando la sua tenuta sulle rive del Bosforo verrà pignorata dagli ufficiali giudiziari.

Zehra, Lila ed Erim decideranno di seguire il genitore ma la nuova sistemazione non li soddisferà pienamente. Zehra e sua sorella chiederanno ospitalità a casa di Yildiz mentre il loro fratello si trasferirà da Ender e Kaya. Allo stesso tempo, Halit cercherà un nuovo impiego mentre Sahika proverà a entrare in possesso dell'Argun holding e per farlo ucciderà Nadir con un potente veleno all'interno della sua bevanda. La donna diventerà l'erede universale del defunto imprenditore grazie ad un officiante corrotto. Tutti i presenti al funerale scopriranno che Sahika era diventata la moglie di Nadir prima della sua morte. Un matrimonio che non sarà consumato ma valido legalmente.

Halit diventa ragioniere di un supermercato

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Sahika entrerà in possesso di tutte le azioni di Nadir, trasformandosi in amministratore delegato dell'Argun holding. In questo modo, la darklady allontanerà Ender dall'attività mentre cercherà d'ingraziarsi Halit. La donna parlerà con l'imprenditore, chiedendogli di diventare il suo assistente personale ma lui rifiuterà la proposta. Halit accetterà un lavoro più umile come ragioniere di un piccolo supermercato del quartiere dove vive insieme a Sitki. L'uomo farà fatica ad accettare tale compromesso pur sperando che presto o tardi la fortuna tornerà a bussare alla sua porta.

Sahika ha organizzato il finto arresto di Yigit

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà aprile su Canale 5, Sahika ha organizzato il finto arresto di Yigir mentre Halit ha indagato per scoprire alcune prove riconducibili ad un omicidio che avrebbe compiuto Nadir mentre si trovava in carcere alcuni anni prima. Ender, invece, ha proposto ad Yildiz di organizzare un incontro tra Sahika e Nadir all'insaputa di entrambi. La donna ha voluto mettere in cattiva luce la darklady di fronte ad Halit.

Allo stesso tempo, Nadir ha accennato a Yigit della possibilità di lavorare al casinò per via delle sue doti con la matematica.