Forbidden Fruit raddoppia e va in onda due volte nella prossime settimana: giovedì 23 e venerdì 24 aprile, infatti, è previsto l'appuntamento in prima serata con la soap turca.

La fine dello show di Pio e Amedeo e la riduzione del Grande Fratello ad una puntata settimanale, portano Mediaset verso un altro cambio di programma. Non è ancora chiaro se si tratta di un'eccezione per la prossima settimana o se si continuerà con questa programmazione anche per le successive.

Ancora cambi a Mediaset: Forbidden Fruit in due serate

Le programmazioni di Canale 5 avranno un cambio importante per la prossima settimana.

L'appuntamento con Forbidden Fruit non andrà in onda di mercoledì, ma ci saranno due serate dedicate alla dizi turca: giovedì 23 e venerdì 24 aprile. Le avventure i Yildiz continueranno ad appassionare i telespettatori con due grandi appuntamenti in prima serata, oltre ai consueti episodi del pomeriggio. La decisione di Mediaset arriva dopo la chiusura dello show Stanno tutti invitati di Pio e Amedeo che hanno salutato il pubblico nella serata del 16 aprile. Almeno per la prossima settimana, inoltre, l'appuntamento con il Grande Fratello è stato ridotto ad una sola puntata serale. Non è ancora chiaro se il reality condotto con Ilary Blasi andrà in onda sempre soltanto il mercoledì o se si tratta di un esperimento che durerà solo per una settimana e poi si tornerà al doppio appuntamento.

Le prossime trame: scintille tra Yildiz e Halit

Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano che ci sarà un'alleanza che nessuno si aspettava. Yildiz, infatti, chiederà aiuto a Ender per unire le loro forze contro Leyla che si sta avvicinando sempre di più a suo marito. La ex moglie di Halit accetterà la proposta, ma porrà delle condizioni molto pesanti a Yildiz. Nel frattempo, Sahika punterà a Halit, il suo vero obiettivo. Non mancheranno momenti più leggeri, con Yildiz che dopo un litigio con Halit parteciperà ad un programma televisivo conquistando una fama inaspettata. Il successo della donna provocherà la rabbia di Halit che percepirà tutto questo come un affronto. Intanto Kaya scoprirà un video compromettente su Sahika che sarà costretta ad andarsene.