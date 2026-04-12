Secondo le ultime anticipazioni turche di Forbidden Fruit, Yildiz sta per crollare. Nelle prossime puntate, quella che un tempo era la sovrana assoluta della villa toccherà il fondo, passando dal sogno di un nuovo matrimonio a ritrovarsi in una stazione di polizia.
Yildiz scopre l'inganno di Ender e scoppia la rissa
La tensione cresce quando Yildiz, spinta dalla rabbia, decide di affrontare Ender dopo aver scoperto il suo tradimento. Scopre le manipolazioni della sua ex alleata e capisce la verità sulle foto con Kerim: quegli scatti sulla spiaggia sono stati lo strumento usato da Halit per sottrarle la custodia del piccolo Halit Can.
Kerim è un personaggio destinato a entrare presto nelle dinamiche della storia, e proprio con lui Yildiz svilupperà una certa complicità, finendo per prendersi una cotta che complicherà ulteriormente le cose.
Proprio grazie a quelle foto, Ender riuscirà a riavvicinarsi a Halit e a riconquistare il suo posto nella sua vita, fino a sposarlo nuovamente e diventare la nuova “Signora Argun”.
Senza più nulla da perdere, Yildiz si recherà alla villa per affrontare Ender. Non è solo una discussione: tra le due donne scoppierà uno scontro molto duro. Yildiz griderà tutto il suo disprezzo contro la nuova rivale, senza rendersi conto di quanto sia diventato spietato chi abita ora tra quelle mura.
Halit chiama la polizia e fa arrestare Yildiz
Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yildiz verrà arrestata per violazione di domicilio e perderà la custodia del figlio Halit Can. La donna finirà in manette dopo la violenta lite con Ender e la denuncia dell’ex marito.
Infatti Halit, ormai lontano dall’affetto che provava per la madre di suo figlio, non avrà alcuna pietà. Invece di placare gli animi, sfrutterà la rabbia di Yildiz e chiamerà le autorità.
Davanti allo sguardo soddisfatto di Ender e all'indifferenza del suo ex marito, la protagonista verrà trascinata via dalla polizia in stato di fermo. Per Yildiz sarà l'inizio di un momento difficile che la terrà lontana dal suo bambino.
Yildiz finisce in prigione e si allea con Sahika
Yildiz si ritroverà dietro le sbarre, completamente sola. In quella cella capisce di aver perso tutto: la sua posizione sociale, la sua casa e, l'affronto più doloroso, il suo bambino.
Da quel momento Yildiz cambierà: capisce che per combattere i "mostri" di Villa Argun dovrà diventare lei stessa più spietata. Proprio quando è più fragile, nasce un’alleanza inaspettata: quella con la sua acerrima nemica, Sahika.
Riuscirà Yildiz a ottenere vendetta contro Ender e Halit o la prigione segnerà la fine definitiva delle sue ambizioni?