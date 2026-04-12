Le prossime registrazioni di Uomini e donne ci saranno il 14 e 15 aprile, ma alcune segnalazioni potrebbero aver anticipato di cosa si parlerà in studio. Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha ricevuto e poi condiviso sui social le foto che i fan hanno scattato a quattro protagonisti del trono Over lontano dai riflettori: Cristina Tenuta è stata avvistata con Antonio Marino a cena, invece Sebastiano Mignosa è stato immortalato al mare con la dama Simona.

La frequentazione fuori dallo studio

In una recente puntata di Uomini e donne c'è stato il ritorno di Cristina, che si è presentata in studio per proporsi come corteggiatrice di Marco.

Stando alle anticipazioni delle registrazioni che devono ancora andare in onda, però, la conoscenza tra i due non sarebbe cominciata con il piede giusto, e a confermarlo potrebbe essere una segnalazione che è arrivata a Lorenzo Pugnaloni nel weekend.

Come dimostrano due foto che stanno facendo il giro del web, la dama è stata avvistata in un locale di Roma in compagnia di Antonio, il cavaliere che nell'ultimo periodo ha frequentato Gloria.

I due sono sembrati sorridenti e affiatati, ma per sapere qualcosa in più su questa cena si dovranno attendere le anticipazioni delle prossime registrazioni.

La frecciatina dell'esperto a Sebastiano

Sempre in queste ore a Lorenzo Pugnaloni sono state inviate le foto di un altro cavaliere di Uomini e donne in dolce compagnia fuori dagli studi.

Sebastiano, infatti, è stato avvistato in un ristorante vista mare con Simona, la dama che nella registrazione di mercoledì scorso gli ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore (non è ancora stata trasmessa in tv).

"Questo non è sicuramente uno scatto rubato, anzi vi fosso dire che me lo ha inviato un manager. Bene, ora avranno un argomento da affrontare in puntata", ha commentato l'esperto di gossip sui suoi profili social.

Quando si registra Uomini e donne

Queste due segnalazioni potrebbero essere discusse nelle puntate di Uomini e donne che verranno registrate la prossima settimana.

Come ha anticipato Pugnaloni sui social, il cast si ritroverà in studio sia martedì 14 che mercoledì 15 aprile per nuove riprese.