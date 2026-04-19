Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, la morte di Halit Argun continuerà a far discutere. Dietro quello che è stato presentato come un tragico incidente, si nasconderà un segreto inconfessabile che coinvolge direttamente Ender, Yildiz e Sahika, pronte a tutto pur di proteggersi.

Ender, Yildiz e Sahika mentono alla polizia su Halit

Dopo la morte di Halit, le tre donne verranno interrogate dalle autorità, visto che erano presenti nel momento in cui l'uomo è caduto dalle scale. Tutte forniranno la stessa identica versione dei fatti, sostenendo che con l'uomo non hanno avuto alcuna lite e che si sia trattato di un incidente.

Una coincidenza che lascerà intuire come tra loro ci sia stato un accordo preciso per evitare che la verità venga a galla.

La verità sulla morte di Halit sparirà con Ender, Yildiz e Sahika

Una volta rientrate a casa di Sahika, Ender e Yildiz decideranno di non parlare mai più di quanto accaduto. Un silenzio che confermerà come le tre siano unite da un segreto comune.

Il loro comportamento suggerirà che la morte di Halit non sia stata del tutto accidentale, ma il risultato di una situazione sfuggita di mano durante un confronto.

Il segreto su Halit mette a rischio le tre donne

Questa alleanza tra le tre donne si baserà su un equilibrio fragile. Basterà poco perché emergano crepe e possibili tradimenti.

Il segreto sulla morte di Halit rischierà di diventare una bomba pronta a esplodere, con conseguenze non solo sul piano personale, ma anche su quello economico.

Chi è Hasan Ali, il nuovo socio della Holding?

Nel frattempo, dopo la morte di Halit, anche la situazione aziendale della Argun Holding cambierà radicalmente. L’azienda perderà valore in borsa e diversi investitori decideranno di ritirarsi. La crisi già evidente si aggraverà ulteriormente. La gestione affidata a Mert – personaggio che entrerà a breve nelle trame e che diventerà il fidanzato di Zehra – si rivelerà inadeguata, rendendo necessario l’ingresso di un nuovo socio. Sarà così che entrerà in scena Hasan Ali Kuyucu, imprenditore di Adana, il cui arrivo segnerà un cambio di sede per l’azienda, ormai sempre più lontana dalla stabilità del passato.