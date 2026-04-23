Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit andate in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Halit chiederà ad Yildiz di poter tornare ad abitare con le figlie, fingendo di avere un problema alle tubature nell'abitazione di Sitki. La donna accetterà di aiutare l'ex marito, che potrà così rimanere vicino a Lila, Erim e Zehra.

Halit chiede ospitalità ad Yildiz

Tutto inizierà quando Halit ritornerà in possesso del suo cospicuo matrimonio dopo la risoluzione del golpe in Africa. L'imprenditore chiederà al suo avvocato di tacere con tutti sul fatto di essere tornato nuovamente ricco.

I telespettatori scopriranno che Argun senior ha intenzione di vendicarsi di Sahika, ormai a capo dell'azienda dopo lo strano matrimonio con Nadir celebrato poche ore prima della sua morte. Halit chiederà alla darklady di essere assunto come suo assistente personale pur di rimettere piede nell'holding. Nei giorni successivi, l'imprenditore chiederà con successo ad Yildiz di poter tornare a vivere accanto alle figlie con la scusa di un tubo rotto in casa dell'ex autista Sitki.

Halit rimane vicino a Zehra ricaduta nel tunnel dell'alcolismo

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Yildiz accetterà di ospitare il padre di suo figlio nonostante il parere contrario di Asuman. Halit rimarrà vicino a Zehra, ricaduta nel vortice dell'alcolismo senza giudicarla ma supportandola.

L'uomo garantirà alla figlia che torneranno ad avere il prestigio di un tempo. Intanto Halit diventerà uno dei finanziatori dell'università di Lila. L'uomo farà in modo che sua figlia e i colleghi del bar dell'università possano ricevere uno stipendio più oneroso. Halit ordinerà di riassumere Yigit come lavapiatti dopo che era stato licenziato per aver difeso Lila dai suoi ex amici ricchi. L'uomo inoltre farà credere ad Erim che ha ricevuto una borsa di studio per accedere all'accademia musicale ma in realtà sarà lui a pagare la retta. Allo stesso tempo, Sahika cercherà di sferrare il colpo di grazia ad Halit.

Leyla ha capito che Ender e Yildiz hanno provato a screditarla

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine aprile su Canale 5, Yildiz si è convinta che Halit e Leyla abbiano una relazione clandestina.

La donna ha chiesto ad Ender di aiutarla a smascherare suo marito. Celebi ha quindi organizzato un piano per mettere in cattiva luce Leyla, che umiliata ha preso una decisione inaspettata. La segretata è apparsa intenzionata a lasciare Istanbul ma una telefonata l'ha fatta cambiare idea. La donna ha scoperto che Ender e Yildiz avevano provato a screditarla davanti ad Halit e Kaya.