La sesta puntata di Paradise, il late night show condotto da Pascal Vicedomini, vedrà Piero Chiambretti, Stefano Accorsi e Carlo Buccirosso tra i suoi protagonisti. L'appuntamento è fissato su Rai 2 a mezzanotte di venerdì 24 aprile, con una tappa speciale a Torino. La città piemontese sarà il cuore della trasmissione, che esplorerà alcuni dei suoi luoghi più emblematici per una serata all'insegna di spettacolo, cultura e intrattenimento. Saranno protagonisti collegamenti da siti iconici come il Teatro Regio, il Museo Nazionale del Cinema, la Reggia di Venaria, il Museo Egizio, le Gallerie d’Italia e il Museo della Radio e della Televisione Italiana.

Oltre ai tre popolari artisti, un ricco parterre di ospiti arricchirà la puntata. Interverranno figure istituzionali come il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il senatore Giorgio Maria Bergesio. Lo show accoglierà anche l'attore statunitense Daniel McVicar, ormai torinese d’adozione, Gloria Conti, nota come la “Mary Poppins di Arezzo”, e i gruppi musicali 3 Chic Vocal Trio e Double Bass & Voice, affiancati da numerose personalità della cultura e della società locale.

Paradise: spettacolo e valorizzazione culturale a Torino

L’edizione torinese di Paradise non si limita alla presenza di personaggi dello spettacolo, ma si propone come una vera e propria vetrina diffusa all’interno dei principali spazi museali e culturali della città.

Un particolare risalto sarà dato ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte: parteciperanno Mathieu Jouvin, sovrintendente del Teatro Regio; Chiara Teolato, direttrice della Reggia di Venaria; Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema; e Christian Greco, direttore del Museo Egizio. Ognuno di questi luoghi rappresenta un tassello identitario di Torino: il Teatro Regio è tra i più prestigiosi teatri d’opera italiani, la Reggia di Venaria è riconosciuta patrimonio UNESCO, il Museo Nazionale del Cinema è celebre per la sua sede nella Mole Antonelliana e il Museo Egizio è tra i più importanti al mondo nel suo genere.

Il programma estenderà la sua panoramica anche ad altri settori, ospitando esponenti come Paolo Musso di Intesa Sanpaolo, Michele Berlinghieri di Forbes Italia e Alessandra Rocchi di Grandi Scuole.

Questo approccio evidenzia l’intreccio dinamico tra cultura, economia e formazione che caratterizza Torino nelle sue espressioni più vivaci e contemporanee.

Torino protagonista: un viaggio tra i suoi simboli

La scelta di Torino come scenario della puntata permette di esplorare e mettere in luce le sue eccellenze museali e storiche. Il Museo Egizio, fondato nel 1824, custodisce oltre 40.000 reperti ed è un punto di riferimento internazionale per la storia dell’Antico Egitto. Il Museo Nazionale del Cinema è ospitato all’interno della Mole Antonelliana, simbolo architettonico della città e meta di migliaia di visitatori ogni anno. Il Teatro Regio, la cui fondazione risale al 1740 e la cui ricostruzione avvenne dopo un incendio nel 1936, vanta una ricca stagione operistica e una consolidata storia culturale.

La Reggia di Venaria, parte del circuito delle Residenze Sabaude, si annovera tra le più grandi residenze reali d’Europa e ospita regolarmente mostre ed eventi di rilevanza internazionale.

Con la sua formula itinerante, Paradise offre un’occasione unica per fondere intrattenimento televisivo e valorizzazione dei patrimoni culturali. Attraverso i collegamenti con istituzioni e personalità locali, il programma narra la ricchezza della città e la sua apertura verso la società civile, la musica e l’arte contemporanea, rendendo Torino non solo uno sfondo scenografico, ma il vero e proprio protagonista televisivo della puntata.