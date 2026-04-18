Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che Zehra prenderà male la decisione del suo datore di lavoro di licenziarla. La donna inizierà a bere più del dovuto, dimostrando di non aver superato i suoi problemi con l'alcool.

Zehra trova lavoro in una biblioteca

Halit cadrà in rovina a causa di un golpe che si verificherà in Africa dove aveva depositato del denaro. L'imprenditore sarà ospitato a casa di Sitki dove cercherà di trovare un impiego per sostenere lui e la famiglia. Zehra troverà alloggio a casa di Yildiz, diventata ricca grazie alla vendita degli omogenizzati al gusto di mela.

Nonostante questo, la donna penserà di trovarsi un'occupazione per soddisfare i suoi vizi. Zehra chiederà ad Akin di aiutarla a trovare un impiego. L'uomo presenterà la sua amica ad una biblioteca dove ricoprirà il ruolo di addetta alle vendite. La mansione verrà accettata da Zehra senza entusiasmo a causa dello stipendio troppo basso secondo il suo parere.

Yildiz apprende che Zehra ha ricominciato a bere

Le anticipazioni della serie tv rivelano che la sorella di Erim rimarrà sconvolta quando si troverà davanti a due vecchie amiche ed in preda alla vergogna dirà di essere in biblioteca per il firma copie del suo precedente romanzo. Il capo della biblioteca licenzierà Zehra, finendo per umiliarla alla presenza di alcuni conoscenti.

La donna devastata si recherà in un supermercato dove compererà del whisky che berrà fino all'ultimo goccio. La figlia di Halit ricomincerà a bere sempre di più, dimostrando di non aver superato i suoi problemi con alcolismo. Asuman si renderà conto dei problemi di Zehra quando si addormenterà completamente ubriaca al fianco di Halitcan. Yildiz preoccupata farà sparire dalla villa qualsiasi tipo di alcool per non mettere a repentaglio la reputazione della ragazza e l'incolumità di suo figlio.

Sahika ha scoperto che Lila e Yigit sono tornati insieme

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a metà aprile su Canale 5, Lila e Yigit sono usciti insieme per un appuntamento romantico.

Un segno di riavvicinamento per dare una nuova chance al loro rapporto. Tutto questo è stato interrotto dall'arrivo inatteso di Sahika, che si è mostrata sorpresa di vederli di nuovo insieme. La darklady ha promesso ai due giovani di non raccontare ad Halit di averli visti insieme. Ma Yigit e Lila temeranno di venire scoperti e la serata ha preso una brutta piega. Allo stesso tempo, Ender ha spiato una conversazione di Nadir durante una cena con Kaya. La donna ha sentito una voce femminile dall'altra parte della cornetta, sospettando che ci sia del tenero tra di loro.