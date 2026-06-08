Le trame delle nuove puntate di Forbidden fruit in programma dal 15 al 20 giugno sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Kaya e Yigit lasceranno l'abitazione dopo aver scoperto che Ender Celebi li ha ingannati sulla vendita delle quote dell'azienda. Kerim, invece, manipolerà Halit, facendogli credere di aver ottenuto una proposta di lavoro.

Kaya e Yigit scoprono che Ender non ha ceduto le quote

Kerim manipolerà Halit, facendogli credere che un'azienda stia cercando di sottrarlo all'Argun holding con un'allettante proposta di lavoro.

Kaya e Yigit, intanto, scopriranno che Ender non ha ceduto le quote dell'azienda.

I tre daranno vita ad un pesante scontro. Ender porgerà le scuse ad entrambi per convincerli a far ritorno a casa ma loro si rifiuteranno. Yildiz, a questo punto, cercherà di ristabilire un equilibrio, organizzando una cena per riappacificare la sua amica e Kaya. Quest'ultimo apparirà deciso a concedere una nuova chance ad Ender. Sahika, una volta informata, deciderà di agire per dividere per sempre la coppia.

Sahika mette le mani sulle foto di un incontro tra Kerim e Yildiz

Le anticipazioni settimanali di Forbidden fruit rivelano che Kerim incontrerà Yildiz per cercare un riavvicinamento mentre qualcuno li fotograferà da lontano. Sahika, ottenute le foto, deciderà di usarle per un suo losco piano.

Intanto intrighi e sospetti creeranno un clima sempre più teso e incerto tra i protagonisti della serie tv.

Gli amici di Zehra, invece, insisteranno per venire ospitati a casa sua, scontrandosi con il desiderio di Yildiz, che si opporrà con tutte le forze.

Yildiz ha organizzato una festa in maschera per il compleanno di Caner

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit che sono andate in onda ad inizio giugno sui teleschermi italiani, Yildiz ha organizzato una festa in maschera a tema cattivi in occasione del compleanno di Caner. Ender ha fatto credere a Sahika che Kerim fosse nato lo stesso giorno del fratello. Il pubblico ha scoperto che si è trattato di un piano per mettere in ridicolo la darklady davanti ai dipendenti dell'azienda.

Intanto Yildiz si è avvicinata sempre di più a Kerim nonostante Halit stia facendo di tutto pur di riconquistarla. Lila e Yigit, invece, hanno annunciato l'intenzione di diventare marito e moglie. Tutti sono apparsi felici tranne Halit.

La festa di Caner ha scatenato l'entusiasmo, tanto che tutti si sono travestiti da cattivi. Sahika si è presentata nonostante non fosse invitata alla festa. Yildiz e Kerim, invece, hanno dimostrato di avere una grande sintonia. La darklady ha cercato di mettere zizzania, facendo passare l'imprenditore come un dongiovanni.