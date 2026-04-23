Al GF Vip, Francesca Manzini si é detta pronta a lasciare il gioco. “Voglio uscire al posto della Caruso”, ha fatto sapere Manzini. Ma non si é fatta attendere la reazione contrariata di Raimondo Todaro.

Grande Fratello, Francesca Manzini minaccia l'addio al reality

Nelle ore precedenti alla messa in onda della nuova puntata del Gfvip, prevista per il ventidue aprile 2026 sulle reti Mediaset, Francesca Manzini ha minacciato il suo addio al reality:

In una confidenza condivisa nella Casa di Cinecittà con Raimondo Todaro, Manzini non ha nascosto il motivo che la spingerebbe a lasciare il reality per favorire Caruso.

Ha in particolare dichiarato di voler dare a Paola una possibilità in più di vincere il montepremi del gioco che potrebbe garantire alla rivale una maggiore stabilità economica per aiutare il figlio che versa in cattive condizioni di salute

La reazione contrariata nella Casa

Piuttosto contrariato si è detto l'altro protagonista del Grande Fratello vip, Raimondo Todaro, che ha infatti consigliato a Manzini di restare nel gioco e di aiutare Caruso con l'invio di un bonifico una volta usciti dal reality. La risposta non é tardata ad arrivare da Manzini, che ha ribattuto sostenendo che vorrebbe aiutare economicamente Caruso anche con un bonifico, a prescindere dal suo percorso nel gioco.