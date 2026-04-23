Belen Rodriguez ha sostenuto l'esame di lingua B1 per ottenere la cittadinanza italiana, come riportato dal settimanale Chi magazine.

Belen Rodriguez verso la prova per la cittadinanza

Come lei stessa aveva dichiarato in un’intervista rilasciata a Che Tempo Che Fa nel mese di marzo, non ha ottenuto la cittadinanza italiana prima del nuovo esame: “Sono passati 20 anni, non mi hanno mai dato il passaporto italiano" -aveva fatto sapere Belen nel suo intervento.

Come ha fatto sapere il settimanale Chi, martedì 14 aprile, di prima mattina, Belen si è recata presso l'istituto Leonardo Da Vinci di Milano, sede scelta per sostenere la prova di superamento del livello B1 di conoscenza della lingua italiana, requisito indispensabile per la cittadinanza italiana.

Poco prima delle nove, la showgirl argentina ha affrontato sia la prova scritta sia quella orale.

I possibili nuovi ruoli dell'argentina in Italia

Per ciò che concerne i progetti futuri, la showgirl é al centro di diverse indiscrezioni per la conduzione di programmi Mediaset, tra cui una possibile sfida per la guida dell'Isola dei Famosi.

Si parla di lei inoltre come possibile co-conduttrice insieme a Emma Marrone con Stefano De Martino per la sua futura edizione del Festival di Sanremo. In TV lei ha condotto negli anni show di grande successo come Le Iene, Tú sí que vales, Colorado e Sanremo nel 2011. Più recentemente è stata alla guida di Only Fun sul Nove. Al di là dei progetti nella lunga carriera artistica ed imprenditoriale Belen é diventata madre dei figli Santiago (nato dal matrimonio con Stefano De Martino) e Luna Marì (nata dalla relazione con Antonino Spinalbese).

Di recente la stessa argentina non ha nascosto di aver dovuto affrontare una fase negativa nella vita, che l'ha vista prendersi una pausa dalle scene della TV. Ha parlato apertamente delle sue fragilità, raccontando di aver sofferto di attacchi di panico e depressione, sottolineando l'importanza della terapia psicologica.