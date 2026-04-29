Nel post puntata del Grande Fratello Vip in onda ieri 28 aprile, Alessandra Mussolini ha avuto un crollo emotivo a causa dell'ennesima discussione con Antonella Elia. Il giorno seguente l'ex europarlamentare ha deciso di tornare suoi suoi passi e quindi ha detto di non volersi ritirare dal gioco per non dare soddisfazione a chi non la vuole in casa: "Sarò il vostro tormento".

Alessandra Mussolini ad Antonella Elia e Marco Berry: 'Non mollo'

Nella notte appena trascorsa al GFVip, Alessandra Mussolini ha minacciato di abbandonare il reality show a causa dell'ennesima discussione con Antonella Elia.

La concorrente era arrivata al punto di preparare la valigia in attesa di comunicare il ritorno agli autori, ma il giorno seguente è tornata sui suoi passi per non dare soddisfazione ai "rivali" Berry ed Elia.

Dopo essersi confrontata con alcuni compagni d'avventura, Alessandra è tornata in casa e ha mostrato la valigia ad Antonella che si trovava in cucina: "Non ti do la soddisfazione, non mollo. Qui mi vogliono tutti bene". La Elia ha punzecchiata la coinquilina: "Avrei scommesso che non avevi il coraggio di lasciare il gioco. Non ti vogliono tutti bene, la verità è che sono tutti dei babbioni che si sono fatti convincere. Non capiscono la realtà dei fatti, perché sono tutti dei finti buoni".

Anziché glissare Mussolini è tornata in cucina e ha mostrato nuovamente la valigia alla coinquilina, prima di avere un botta e risposta con Marco: "Sembrate la coppia del momento. Mi avete convinto voi, sarò il vostro tormento". Dopo essere stata chiamata da Berry "Abelarda Brunotti", Alessandra ha chiesto a Raul di indagare su chi sia questa persona.

Ma quanto è disperata Alessandra



Ha fatto tutto lei e ora se ne esce con “non vi do soddisfazione”

Ma che si aspettava? Che la implorassero di restare.



Questa è proprio fuori, sta solo facendo il suo solito show da clown 🤡 #gfvip



pic.twitter.com/Yl7Emqgeez — ANNALAISA 💃 (@regno_disoleil) April 29, 2026

I motivi della lite

Nel post puntata Alessandra ha litigato con Antonella sostenendo che spesso ha un atteggiamento aggressivo con le donne.

Frase che ha mandato su tutte le furie la prima finalista del GFVip: "Fatti gli affari tuoi e guarda chi sei che qui hai litigato con tutti".

A quel punto Alessandra anziché replicare è andata in giardino e si è lasciata andare ad un crollo emotivo. Raggiunta da Lucia, la concorrente ha spiegato di essere stanca delle continue discussioni soprattutto durante l'ora dei pasti perché le ricorda un brutto momento dell'infanzia. Motivo per cui Mussolini aveva poi minacciato di abbandonare il gioco: "Non ce la faccio più, me ne voglio andare".