Il film ‘Michael’, il biopic dedicato alla leggenda della musica Michael Jackson e diretto da Antoine Fuqua, ha registrato un esordio eccezionale al box office italiano. Nel suo primo giorno di programmazione, la pellicola ha incassato la cifra di 1.099.269 euro, con una media per copia di 2.295 euro. Questo risultato non solo segna un’ottima partenza, ma supera anche l’apertura di un altro celebre successo del genere, ‘Bohemian Rhapsody’, il biopic musicale prodotto da Graham King, che nel novembre 2018 aveva debuttato con circa 825.000 euro.

I dati di ‘Michael’ e il confronto con gli altri titoli in classifica

Il debutto di ‘Michael’ ha creato un netto divario rispetto agli altri film presenti nella classifica degli incassi. Al secondo posto si posiziona ‘Lee Cronin – La mummia’, che ha raccolto 72.335 euro nel giorno di riferimento, portando il suo incasso complessivo a 947.762 euro. Subito dopo, in terza posizione, troviamo ‘The Drama’ con 66.905 euro giornalieri e un totale che raggiunge i 4.696.880 euro. Scende al quarto posto ‘Super Mario Galaxy’, che ha incassato 66.840 euro, mantenendo comunque un notevole totale di 12.991.182 euro. La riedizione di ‘Prima dell’alba’ si colloca in quinta posizione con 23.306 euro, arrivando a un totale di 84.352 euro nei suoi primi tre giorni di programmazione.

Un avvio promettente per il biopic su Michael Jackson

L’ottima accoglienza riservata a ‘Michael’ si riflette non solo negli incassi, ma anche nel numero di spettatori. Secondo i dati disponibili, il film ha attirato circa 135.000 presenze nella sola giornata di debutto. Questa significativa affluenza, unita all’importante incasso, suggerisce che il biopic dedicato a Michael Jackson è destinato a raggiungere risultati di rilievo nel panorama cinematografico italiano per l’anno in corso. Il confronto diretto con ‘Bohemian Rhapsody’ evidenzia un avvio ancora più forte per la pellicola su Jackson, mentre altri titoli di successo, come ‘Super Mario Galaxy’, dimostrano la capacità di mantenere numeri elevati nel lungo periodo.

La performance iniziale di ‘Michael’ al botteghino italiano conferma il persistente interesse del pubblico per i biopic musicali e preannuncia un possibile successo duraturo nelle prossime settimane di programmazione.