Giulia Michelini è stata una delle protagoniste indiscusse della puntata di Belve, andata in onda martedì 14 aprile 2026 su Rai 2. Intervistata da Francesca Fagnani, l'attrice romana si è raccontata con la consueta schiettezza e ironia, alternando confessioni profonde ad aneddoti curiosi che hanno offerto uno spaccato autentico della sua personalità.

Tra i momenti più intensi dell'intervista, Michelini ha affrontato il delicato tema delle sue esperienze personali, rivelando: "Ho fatto quest’esperienza curativa della ayahuasca tre volte, ho pianto otto ore di fila, ho avuto le visioni…".

Con autoironia, ha poi commentato la percezione che il pubblico ha di lei, affermando divertita: "La gente dice che so pazza!". L'attrice, nota per i suoi ruoli incisivi nel panorama della fiction italiana, ha risposto con umorismo anche a una domanda sul suo posizionamento nel mondo del cinema: "Ma io sto fuori come una sedia a sdraio!".

Le confessioni intime e l'ironia di Giulia Michelini

La conversazione con Fagnani non è stata priva di momenti di leggerezza e autoironia, che hanno saputo strappare un sorriso. Michelini ha ammesso senza filtri un suo curioso difetto: "Spesso rutto!", aggiungendo con la sua spontaneità: "È liberatorio viene proprio su da sé, a volte mi sveglio la mattina e ahhhh", per poi concludere con un liberatorio "Liberata!".

Tuttavia, l'intervista ha toccato anche corde più intime e commoventi, in particolare riguardo alla sua decisione di diventare madre.

Fagnani ha rievocato il momento in cui l'attrice, a soli 19 anni, aveva considerato l'interruzione della gravidanza, per poi scegliere di tenere il figlio. Sollecitata sulla motivazione di quella scelta, Michelini ha risposto con emozione: "Non mi voglio commuovere. Senza di lui mi sarei persa". Queste dichiarazioni hanno messo in luce la profondità e la sensibilità dell'attrice, mostrando un lato meno conosciuto al grande pubblico.

Il successo di Belve e gli altri ospiti della puntata

La puntata del 14 aprile 2026 ha rappresentato il secondo appuntamento della settima stagione di Belve, un'edizione che ha debuttato con numeri importanti, registrando oltre 1.349.000 spettatori per la prima puntata.

Oltre a Giulia Michelini, il parterre di ospiti ha visto la partecipazione del popolare conduttore Carlo Conti e di Francesco Chiofalo, volto noto tra social e reality show.

Il format, ideato e condotto da Francesca Fagnani, si conferma un appuntamento fisso e di successo della televisione italiana, apprezzato per la sua capacità di esplorare i lati meno esposti dei personaggi pubblici. Le puntate di Belve sono trasmesse in prima serata su Rai 2 e sono disponibili per la visione on demand su RaiPlay e Disney+, consolidando il programma come uno dei momenti più discussi e seguiti dell'offerta Rai.