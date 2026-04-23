L'altra sera Helena Prestes e Javier Martinez hanno fatto una diretta di coppia su TikTok e, com'è già successo molte volte in passato, sono riusciti a catalizzare l'attenzione di migliaia di utenti. La live di circa un'ora che gli Helevier hanno fatto mercoledì scorso ha raggiunto oltre 12.200 fan, tutti commossi dai ricordi dei due sull'anno che hanno trascorso a Terni.

Le emozionanti parole di Helena e Javier

Manca davvero poco all'addio di Helena e Javier alla casa dove hanno vissuto nell'ultimo anno: a brevissimo, infatti, la coppia lascerà Terni e si trasferirà in una nuova abitazione a Lecco.

Qualche ora fa i due hanno deciso di trascorrere un po' di tempo in live con i fan e l'argomento principale della chiacchierata è stato il periodo che hanno trascorso in Umbria, in particolare i ricordi più belli che hanno di un'avventura che sta per concludersi.

"Il Natale qui è stato speciale, così come l'atmosfera che si è creata tra le luci e il camino", ha raccontato Martinez su TikTok.

Prestes ha concordato con il fidanzato e ha aggiunto che sente già la mancanza di momenti del genere.

J:"il ricordo più bello della casa di terni..il natale con le luci l'albero,il camino.. l' atmosfera che si creava..bello tutto"

H:"mi manca già"

La loro prima casa insieme

Costruire i ricordi insieme🥹🤍#helevier lang:it#prestinez pic.twitter.com/midQEsJLMV — Minuetts_ (@minuetts) April 22, 2026

I numeri da capogiro degli Helevier

La live con la quale Helena e Javier hanno salutato Terni e la casa dove hanno vissuto tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 è stata un successo, l'ennesimo per la coppia che si è formata al Grande Fratello un anno e mezzo fa.

A collegarsi con l'ultima diretta TikTok degli Helevier sono stati più di 12.200 utenti, e tra questi non c'era solamente fan ma anche curiosi pronti a commentare tutto quello che accadeva o che veniva raccontato.

La reazione del fandom

La live di coppia dell'altra sera ha emozionato tutte le persone che in questi mesi hanno seguito le avventure degli Helevier a Terni.

"Questa è stata la loro prima casa insieme, piango", "Ricordi bellissimi", "La prima casa non si scorda mai", "Mi sono commossa, lo ammetto", "Terni avrà sempre un posto speciale nel loro cuore", "Che meraviglia", "Ne parlano con gli occhi lucidi", "Lì hanno cominciato ad essere una famiglia", "Mi sono sciolta ascoltandoli", "A Terni c'erano solo loro e Amy, è stato bellissimo", "Mancherà a loro e anche a noi", si legge su X in queste ore.