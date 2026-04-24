Oggi, 24 aprile, è un giorno che Helena Prestes e Javier Martinez non dimenticheranno facilmente: come si evince dai contenuti che entrambi hanno postato sui social nelle ultime ore, gli Helevier stanno per traslocare nella loro nuova casa a Lecco. Il pallavolista raggiungerà la fidanzata in Lombardia e insieme ultimeranno il trasferimento nell'abitazione vista lago che d'ora in poi sarà il loro nido d'amore.

Importante novità per gli Helevier

"Ultima cena", ha scritto Javier in una storia che ha postato su Instagram il 23 aprile.

Già da questo piccolo indizio i fan avevano intuito cosa stava per succedere, e infatti poche ore dopo Helena ha confermato che la loro sensazione era giusta.

"Trasloco day", sono le parole che la modella ha usato per informato i suoi follower che questo venerdì lei e il compagno ultimeranno il trasferimento nella loro nuova casa.

Dopo quasi un anno, dunque, gli Helevier lasciano Terni e si preparano ad iniziare una nuova vita insieme a Lecco.

Trasloco day baby...

Finalmente la tua casina 🏡🎉❤️#heleners pic.twitter.com/SMiGwcR0oh — Alina 06 Chelaru (@AlinaChelaru06) April 24, 2026

I dolci messaggi dei fan

L'emozione per questo nuovo traguardo ha travolto anche i fan di Helena e Javier, soprattutto quelli che li seguono da tempo e sanno quanto hanno faticato per raggiungerlo.

"Oggi è un giorno importante per questi ragazzi, si trasferiranno in una casa tutta loro", "In bocca al lupo e che sia l'inizio di tante altre belle cose", "Ai nuovi inizi e a tutto quello che arriverà", "Vi auguro tanta felicità", "Finalmente vivranno nella nuova casa", "Meritate questo e anche di più", "Auguri ragazzi", "Sempre dalla vostra parte", si legge su X il 24 aprile.

Tutti gli impegni di Helena

Dopo aver partecipato a diversi eventi della Design Fashion Week a Milano, Helena si è presa una giornata per ultimare il trasloco a Lecco.

Portato a termine quest'importante impegno, la modella si preparerà per un'avventura che la terrà lontana dall'Italia per più di un mese: a breve Prestes volerà a New York (Javier dovrebbe andare con lei visto che ha concluso la stagione con la Terni Volley Academy) e per circa 40 giorni lavorerà a diversi progetti.

Il 22 maggio prossimo, invece, su Prime Video saranno caricate le puntate di The 50 Italia, un nuovo reality che Helena ha registrato lo scorso autunno e che la vedrà protagonista assoluta.