Nelle ultime ore sui social si sta parlando tantissimo di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, in particolare del video che ha postato lui e che dimostra che sono in vacanza insieme a Mykonos. Se tra i fan sono in molti a pensare che gli ex di Uomini e donne sarebbero tornati insieme, Amedeo Venza si è detto certo del fatto che i due sarebbero buoni amici da tempo e non smentirebbero i rumor sul ritorno di fiamma solo per hype.

La vacanza a Mykonos fa sognare i fan

Nilufar e Giordano sono davvero tornati insieme? Sul web sono in tantissimi a chiederselo ma, per ora, i diretti interessati non hanno ancora rilasciato dichiarazioni che potessero fare chiarezza su un argomento che sembra stare a cuore a molti.

Tra i fan di Uomini e donne c'è chi è convinto che i Gilufar si sarebbero riavvicinati e i video degli ultimi giorni lo dimostrerebbero: in questo momento, infatti, l'ex tronista e il ragazzo che ha scelto in tv otto anni fa sono in vacanza in Grecia.

La versione di Amedeo Venza

Oggi, 26 giugno, Amedeo Venza ha commentato in maniera piuttosto dura il gossip sul riavvicinamento tra i due ex protagonisti di Uomini e donne e Temptation Island.

"Ma la smettete di mandarmi messaggi inutili su Nilufar e Giordano? Loro sono amici da tempo, non c'è nessun ritorno di fiamma. Non capisco perché non smentiscono, o forse sì. L'hype conviene a tutti e due, ma vi assicuro che non sono tornati insieme", ha detto l'esperto di gossip in un video che ha postato su Instagram poche ore fa.

La frecciatina a Nilufar

In un'altra storia Amedeo Venza ha attaccato Nilufar sostenendo che alimenterebbe le speranze dei fan che la rivorrebbero insieme a Giordano solo per far parlare di sé e per provare a tornare in televisione dopo le esperienze a Uomini e donne e Temptation Island.

"Lei fa queste robette da quattro spicci solo per hype e perché spera di andare al GF Vip, all'Isola dei famosi, a Ballando con le stelle, a Pechino Express... Ha fatto tantissimi casting e non è mai stata presa, quindi ora si sta giocando la carta di Giordano", ha svelato l'esperto di gossip sull'ex tronista che da anni è anche un'affermata influencer e testimonial di molti brand di successo.