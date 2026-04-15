La programmazione de Il Paradiso delle Signore subirà una variazione importante nel mese di maggio. La Rai ha infatti deciso di cancellare l’episodio previsto per il 1° maggio, giornata dedicata alla Festa del Lavoro.
Perché Il Paradiso delle Signore non va in onda il 1° maggio
La scelta della Rai non è casuale. La sospensione della soap nel giorno festivo risponde a una precisa strategia televisiva: evitare un possibile calo di ascolti. Durante le festività, infatti, il pubblico tende a modificare le proprie abitudini, trascorrendo meno tempo davanti alla TV.
Per questo motivo, la rete ha preferito fermare temporaneamente la messa in onda, preservando gli episodi più importanti per i giorni successivi.
Quando torna in onda la soap
I fan non dovranno aspettare a lungo. Il Paradiso delle Signore tornerà regolarmente in onda da lunedì 4 maggio, riprendendo la sua consueta collocazione nel palinsesto pomeridiano.
Da quel momento verranno trasmessi episodi inediti, fondamentali per lo sviluppo della trama e per accompagnare il pubblico verso il finale di stagione.
Anticipazioni finale di stagione: la verità su Odile
Le nuove puntate promettono colpi di scena importanti, soprattutto per il personaggio di Odile.
Nel corso del gran finale, Odile si troverà davanti a una verità sconvolgente sul suo passato, arrivando finalmente a scoprire l’identità del suo vero padre.
Una rivelazione destinata a cambiare profondamente gli equilibri della storia.
Una pausa strategica prima del gran finale
Lo stop del 1° maggio rappresenta quindi una semplice pausa strategica prima della fase più intensa della stagione. La Rai punta a mantenere alta l’attenzione del pubblico, concentrando gli episodi chiave in giornate con maggiore disponibilità di spettatori.
Gli appassionati della soap possono quindi prepararsi a una settimana ricca di emozioni, tra segreti svelati e sviluppi decisivi in attesa poi della lunga pausa estiva che anche quest'anno avrà una durata complessiva di oltre tre mesi, prima del gran ritorno in video delle vicende dei protagonisti del grande magazzino milanese con l'undicesima stagione inedita.