Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore all’8 maggio rivelano qualcosa di inaspettato: Cesare scomparirà senza lasciare tracce, facendo perdere ogni contatto. A lanciare l’allarme sarà Rebecca, convinta che dietro il silenzio si nasconda qualcosa di grave.

Irene lascia Cesare all'altare, poi lui sparisce

La scomparsa avverrà senza spiegazioni. Cesare non si presenterà agli appuntamenti previsti e risulterà irraggiungibile. L’ipotesi di un allontanamento volontario apparirà improbabile e il silenzio contrasterà con la precisione con cui Cesare aveva gestito i suoi impegni fino a quel momento.

La situazione farà subito pensare al peggio, soprattutto perché l’uomo vivrà un momento molto delicato: Irene lo lascerà all’altare, mettendo fine alla loro relazione senza possibilità di chiarimento.

Subito dopo, Irene deciderà di lasciare Milano insieme a Johnny per ricominciare da zero, mentre Cesare resterà solo ad affrontare il dolore di un abbandono devastante. Una ferita ancora aperta, che renderà la sua scomparsa ancora più inquietante, facendo pensare che possa essere accaduto il peggio.

Cesare scompare, il timore di Rebecca

Perché Rebecca si preoccuperà per Cesare? La donna intuirà subito la gravità della situazione poiché l'assenza di tracce contrasterà con le abitudini dell'uomo. I suoi timori troveranno presto una direzione: il silenzio di dell'uomo, ritenuto inspiegabile, porterà Rebecca alla convinzione che Cesare sia in grave pericolo.

La sua ansia crescerà ora dopo ora, alimentata dall’assenza di qualsiasi indizio concreto.

Irene scopre della scomparsa di Cesare

Con il passare del tempo, la situazione non potrà più essere ignorata. La mancanza di indizi trasformerà la scomparsa in un enigma. Nessuno saprà dove cercare Cesare e non emergeranno piste immediate. Il clima al Paradiso diventerà sempre più pesante.

A rendere il quadro ancora più intenso sarà Irene. Dopo aver lasciato Cesare all'altare, Irene sarà pronta a voltare pagina con Johnny. Proprio mentre si preparerà a lasciare Milano per sempre, la notizia della sparizione dell'ex promesso sposo cambierà tutto.