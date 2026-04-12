Matteo Portelli dietro le sbarre: le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 20 aprile anticipano una svolta. Il tentativo di incastrare i Marchesi fallisce e Matteo finisce in manette, proprio mentre emerge un segreto di famiglia che lega Umberto a Ettore e Greta.

Matteo sorpreso dai Marchesi e arrestato

Tutto parte da un piano rischioso ideato dalla Contessa Adelaide e da Umberto Guarnieri. I due, decisi a proteggere Odile, spingono Matteo a fare un passo falso che può costargli molto caro.

Il giovane Portelli entra di nascosto in casa dei Marchesi, ma qualcosa va storto: Matteo viene scoperto e arrestato.

Si ritrova solo dietro le sbarre, finendo per pagarne le conseguenze.

Le prove di Matteo contro Ettore e Greta

Nonostante l’arresto, Matteo riesce comunque a portare a termine il suo piano. Prima di essere arrestato, il giovane riesce a raccogliere prove importanti sui Marchesi e le fa recapitare ad Adelaide tramite Marcello Barbieri.

La rivelazione è sorprendente: Ettore e Greta non sono chi dicono di essere. Emergono origini misteriose che preoccupano l'intera Villa Guarnieri.

Ettore e Greta sono i figli di Arturo Guarnieri

A quel punto Umberto decide di dire la verità, almeno con sua figlia. Nel confronto con Marta, particolarmente teso, il Commendatore rivela un segreto custodito per tanto tempo: Ettore e Greta sono i figli di suo fratello Arturo.

Questa scoperta rimette tutto in discussione. I Marchesi non sono più solo rivali o dei semplici estranei, ma parte integrante di una famiglia segnata da vecchi rancori. Cosa cercano davvero i nipoti "ritrovati" di Umberto?

Il ricatto di Greta sulla verità sul padre di Odile

Dopo il rilascio, Matteo cerca disperatamente di avvertire Odile su ciò che ha scoperto su Ettore, ma davanti a sé trova un muro insormontabile. Mentre Umberto tenta di imporre le sue condizioni ai Marchesi per chiudere la partita, Greta non ha intenzione di fermarsi.

A questo punto Greta passa al ricatto. Minaccia Adelaide di rendere pubblico il segreto più protetto di tutti: Umberto è il vero padre di Odile. Se questa verità venisse fuori, al Paradiso cambierebbe tutto.