Ceyda e Bahar coroneranno insieme il loro sogno d'amore sposando Raif e Arif con un'unica cerimonia nelle puntate finali de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv annunciano che trionferanno la felicità e l'amore per le due protagoniste. Dopo tanta sofferenza, Bahar e Ceyda inizieranno una nuova vita con i rispettivi mariti e guarderanno al futuro con grande gioia e fiducia.

Il grande passo di Raif e Arif ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano un lieto fine per Bahar e Ceyda che dopo tanta sofferenza troveranno la felicità e l'amore.

Nelle puntate in onda in Italia, Ceyda è stata licenziata da Fazilet ed è uscita dalla sua casa con il cuore in frantumi. La donna è costretta a mentire a Raif e a dirgli che lasciare il lavoro è stata una sua scelta, pur di dare un'istruzione ad Arda. Presto, però, tutto cambierà e si farà chiarezza sul presunto furto. Ceyda tornerà a lavorare da Fazilet e riuscirà a dimostrarle che non ha rubato i suoi gioielli e anche con Raif le cose miglioreranno. I due protagonisti ci metteranno un po' di tempo, ma alla fine si lasceranno andare ai sentimenti e diventeranno inseparabili. Con la complicità di Fazilet, Raif chiederà a Ceyda di sposarlo e finalmente per loro inizierà una nuova vita serena.

Anche Arif e Bahar si riavvicineranno e ritroveranno la complicità che c'era un tempo.

Finale di felicità per Bahar e Ceyda

Nelle puntate finali de La forza di una donna, Bahar si renderà conto di amare ancora Arif e dopo tante esitazioni si arrenderà ai suoi sentimenti. "Ho deciso di vivere" dirà la donna ad Arif che non potrà essere più felice. La loro storia d'amore inizierà più forte più un tempo e quando Ceyda e Raif annunceranno le nozze, anche Arif farà la proposta alla sua amata. Sarà un momento di grande gioia che unirà tutti i protagonisti. Ceyda e Bahar si sposeranno insieme con una cerimonia unica che farà sorridere ed emozionare. La grande sofferenza e la solitudine di un tempo saranno solo un lontano ricordo, ma il passato non sarà dimenticato. Hatice e Yeliz saranno nei pensieri dei protagonisti ed in qualche modo prenderanno parte al grande giorno di Ceyda e Bahar.