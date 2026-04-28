Le nuove trame de Il Paradiso delle Signore 10 annunciano che, dopo il sequestro di Odile progettato da Greta Marchesi, e la successiva liberazione, la giovane diventerà rigida nei confronti del lavoro di Greta all'interno della Galleria Moda Milano (GMM), mettendo a rischio la stabilità dell'azienda. Agirà senza confrontarsi con nessuno, con il rischio di provocare delle gravi conseguenze economiche.

Odile dopo il sequestro ferma la produzione

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 10, Odile deciderà di bloccare l'intera produzione della GMM come reazione al trauma subito dopo il sequestro.

Una volta liberata, la ragazza non riuscirà a lasciarsi alle spalle quanto accaduto. La paura di quei momenti continuerà a condizionare il suo stato d'animo, spingendola ad agire in modo impulsivo, soprattutto sul lavoro.

Odile deciderà di rimandare indietro tutti i capi firmati da Greta, fermando una produzione già avviata. La scelta provocherà effetti immediati sull’organizzazione del lavoro e non solo. Si tratterà di una decisione che rischierà di creare perdite economiche rilevanti e disagi operativi per l’intera azienda.

Umberto chiede aiuto a Matteo per Odile

Di fronte alla situazione, Umberto capirà subito la gravità del problema. Preoccupato per l’atteggiamento di Odile, deciderà di intervenire e chiederà a Matteo di parlarle per cercare di riportarla alla ragione.

L’obiettivo sarà evitare che la situazione degeneri ulteriormente.

Il Paradiso 10 spoiler: Odile cede solo a Matteo

Il confronto, però, non andrà a buon fine. Odile non accetterà consigli né pressioni e ribadirà con fermezza la volontà di gestire tutto in autonomia. La sua posizione rigida porterà a un aumento immediato della tensione interna.

Le conseguenze delle sue scelte si rifletteranno sia sul piano economico sia sui rapporti con chi le sta accanto, aprendo un nuovo fronte di scontro dentro la GMM. Solo in un secondo momento, Odile finirà per dare ascolto a Matteo, rivedendo parzialmente la sua posizione.

Le puntate de Il Paradiso delle Signore 10 vanno in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle ore 16:10. Per chi non potesse seguire la diretta, tutti gli episodi sono disponibili in streaming sulla piattaforma RaiPlay.