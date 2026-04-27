Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per le puntate in onda fino all’8 maggio, mettono al centro il sequestro di Odile. Nelle prossime puntate, Odile scomparirà nel nulla, gettando la famiglia nell'angoscia: ecco chi la salverà e cosa succederà dopo.

Matteo libera Odile, ma non c’è lieto fine: il ritorno è segnato dal trauma

Odile verrà salvata grazie a Matteo che, dopo aver individuato un indizio, riuscirà a risalire al luogo del sequestro e a riportarla a casa, dove ad attenderla ci saranno abbracci e sollievo. Nonostante il ritorno a casa, la reazione della ragazza sarà tutt’altro che serena: lo shock del sequestro impedirà il lieto fine.

Il dramma di Odile dopo il sequestro

Sebbene sia al sicuro, Odile mostrerà segnali di un trauma psicologico. Sarà incapace di reagire come tutti si aspetteranno. Eviterà di parlare di ciò che è successo, perché si rifiuterà di rivivere quei momenti. Nulla sarà come prima, anche perché apparirà fredda anche con chi le è più vicino. Per la giovane Odile, il trauma del sequestro resterà una ferita aperta difficile da rimarginare.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Odile si ribella, il rifiuto di vendere i capi di Greta Marchesi

Odile sarà salva, ma non sarà più la stessa persona. Restituirà alla fabbrica tutti i capi firmati da Greta, prendendo le distanze da tutto ciò che le ricorda i Marchesi.

Questo boicottaggio commerciale porterà Odile allo scontro diretto con Umberto, furioso per il danno economico che il rifiuto della ragazza arrecherà alla vendita della collezione. Inoltre, la giovane respingerà l’aiuto di chi le starà accanto, arrivando a isolarsi anche da Matteo.

Sarà proprio Matteo a provare a farla ragionare, ma Odile rivendicherà con forza il diritto di scegliere da sola. La svolta avverrà quando Odile, superando l'isolamento grazie al sostegno di Matteo, ritroverà la lucidità necessaria per trasformare il suo dolore in una nuova idea per la GMM, segnando il primo passo verso una lenta ripresa.

Le puntate de Il Paradiso delle Signore vanno in onda regolarmente dal lunedì al venerdì su Rai 1. Per chi volesse recuperare gli episodi già trasmessi o seguire la serie in streaming, l'intero catalogo è disponibile sulla piattaforma ufficiale RaiPlay.