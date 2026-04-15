Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata del 20 aprile 2026 rivelano che Agata temerà di perdere Mimmo. Dopo giorni di tensioni con il ragazzo, Agata troverà il coraggio di confessargli il suo segreto. Sarà una scelta inevitabile, ma allo stesso tempo rischiosa. Il loro rapporto rischierà di incrinarsi, al punto che Agata confesserà alla madre Concetta la sua paura più grande: perdere Mimmo per sempre.

Agata non regge più e svela il suo segreto a Mimmo

Agata ha scelto di restare al Paradiso, rinunciando ai suoi studi a Firenze, ma senza esserne davvero convinta.

Il suo turbamento è apparso evidente, soprattutto nel rapporto con Mimmo, con cui ha continuato a nascondere le sue emozioni.

Mimmo, però, inizierà a sospettare, soprattutto dopo una strana telefonata che la ragazza riceverà da Firenze. In più, la giovane riceverà anche un regalo. Agata non potrà più tirarsi indietro e troverà il coraggio di raccontargli il suo segreto.

Agata teme di aver perso Mimmo dopo la verità

Dopo la confessione tanto temuta, Agata si confiderà con la madre Concetta e ammetterà la sua paura più grande: aver compromesso il rapporto con Mimmo.

Il legame tra i due, già fragile, sembra ora appeso a un filo. E il timore di Agata è che non ci sia più modo di tornare indietro.

Che Agata sia stata espulsa dalla scuola?

Le trame de Il Paradiso delle Signore rivelano che a rendere tutto più complicato sarà il clima di incertezza che si creerà tra loro. Perché Mimmo faticherà a fidarsi, con Agata che apparirà sempre più fragile. Arriverà troppo tardi il suo slancio di sincerità?

Agata ne sarà altamente convinta, perché durante un confronto con sua madre Concetta le rivelerà la sua paura più grande: temerà di aver perso Mimmo per sempre a causa di quel segreto.

Nonostante ciò, tra i due ci sarà una riappacificazione, ma i dubbi non si placheranno. Dopo la telefonata e il regalo, sarà un telegramma in arrivo dalla scuola di restauro a riaccendere i dubbi. Che Agata sia stata espulsa dalla scuola? Anche perché, successivamente, Mimmo risponderà al telegramma, chiedendo alla scuola di restauro che ad Agata venga data una seconda possibilità.