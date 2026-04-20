Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 29 aprile rivelano che Ettore dirà addio a Odile, chiudendo una volta per tutte la loro storia.
Ettore dice addio a Odile
Presa coscienza che il legame è ormai irrimediabilmente compromesso, Ettore si troverà davanti a una realtà evidente: ogni tentativo di riavvicinamento con Odile è inutile.
Il giovane prenderà così una decisione sofferta: smetterà di lottare per riconquistarla e accetterà la fine della loro relazione.
Odile scopre la verità e chiude con Ettore
Odile, che resterà ferma sulle sue posizioni dopo aver scoperto tutta la verità su Ettore, non lascerà spazio a spiegazioni, mentre il ragazzo comprenderà che non esiste più alcuna possibilità di tornare indietro.
Dopo aver chiuso definitivamente con Odile, Ettore sarà pronto a voltare pagina. Un percorso che lo porterà, poco dopo, a lasciare Milano e a partire per Londra, segnando l’uscita di scena del personaggio.
Sparisce il testamento di Umberto
Mentre Ettore preparerà i bagagli, l'atmosfera a Villa Guarnieri resterà pesante. Adelaide e Umberto si troveranno a vivere ore di ansia sotto il ricatto di Greta. La sparizione del testamento di Umberto aggiungerà ulteriore mistero alla vicenda: Greta scoprirà che il prezioso documento è svanito nel nulla.
Tancredi capisce che tra lui e Rosa non sarà mai amore
Non mancheranno momenti di riflessione per Rosa Camilli. La scrittrice continuerà a vivere il suo momento d'oro grazie all'incontro con Colette Bernard, che la spronerà a seguire il suo talento.
Al contrario, Tancredi di Sant'Erasmo dovrà fare i conti con una consapevolezza: tra lui e Rosa non potrà mai esserci l'amore che sperava.
Irene emozionata per l'addio di Johnny
Nel frattempo, alla festa d’addio di Johnny, Irene si lascerà sopraffare dalle emozioni nel momento dei saluti. Di fronte agli amici e alle Veneri, proverà a mantenere il controllo, ma alcuni gesti faranno emergere il suo lato più fragile.
La giovane si commuoverà, lasciando intuire che dietro la sua apparente sicurezza si nasconde un turbamento legato alla partenza di Johnny, reso ancor più amaro dall'imminente matrimonio con Cesare. Una scelta, quella di Irene, che sancisce la fine definitiva di ogni altra possibilità sentimentale.