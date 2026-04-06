Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 aprile 2026, Agata non riuscirà più a nascondere la verità: dopo giorni di silenzi, parlerà con Mimmo e gli confesserà il suo segreto.

Il tormento di Agata e la scelta di Milano

Fin dall’inizio della settimana, tra i due la situazione sarà tesa. Nonostante Agata abbia ufficialmente deciso di restare a Milano, rinunciando all'opportunità di trasferirsi a Firenze, non sarà affatto serena. La giovane cercherà in ogni modo di mascherare il proprio turbamento, ma non riuscirà a nascondere tutto.

Accanto a Mimmo, Agata continuerà a fingere, evitando di affrontare apertamente ciò che la logora interiormente.

Tuttavia, questo comportamento strano e nervoso inizierà a insospettire Mimmo, che non riconoscerà più la solarità della ragazza.

L'ombra di Firenze e i dubbi di Mimmo

A cambiare tutto sarà una telefonata proveniente da Firenze. Questo contatto farà tornare fuori un segreto che Agata avrebbe preferito seppellire per sempre. Da quel momento in poi, il peso dell'omissione diventerà troppo difficile da gestire per la Venere.

Mimmo non resterà a guardare. Il giovane inizierà a fare attenzione a ogni dettaglio di Agata: un regalo inatteso e alcune stranezze nel suo comportamento quotidiano trasformeranno i suoi dubbi in sospetti concreti. La fiducia tra loro inizierà a cedere.

Il punto di rottura: la verità viene a galla

Il momento decisivo arriverà nella puntata di venerdì 17 aprile. Agata, ormai messa alle strette dalle circostanze e incapace di sostenere lo sguardo di Mimmo, troverà finalmente il coraggio di parlare. Sarà una confessione carica di tensione, un momento di estrema fragilità che segnerà un punto di svolta per la coppia.

Lutto in città e crisi per Rosa e Caterina

Johnny continuerà a soffrire per Irene, ormai pronta a sposare Cesare, mentre tra lui e Rebecca nasceranno tensioni. La morte di Totò colpirà il Paradiso, che lo omaggerà con un manifesto. Caterina dovrà scegliere tra i suoi sogni e le aspettative del padre Fulvio, mentre Rosa entrerà in crisi dopo la stroncatura del suo libro. Intanto Adelaide continuerà a indagare sulla famiglia di Ettore, mentre Matteo partirà per Londra per fare luce sul passato della madre dei Marchesi e tornerà con una scoperta.