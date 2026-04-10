Una puntata straordinaria di Affari Tuoi attende il pubblico di Rai 1, con due icone della musica italiana, Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi, che si metteranno in gioco come concorrenti d’eccezione. Al loro fianco, a guidare la serata, ci sarà il conduttore Stefano De Martino. Questo evento speciale trasforma il celebre game show in un’occasione unica di intrattenimento e, soprattutto, di solidarietà, poiché il premio finale sarà interamente devoluto in beneficenza.

Un evento tra musica e impegno sociale

La partecipazione di Jovanotti e Morandi ad Affari Tuoi li vedrà protagonisti di una partita giocata in coppia, unendo le forze per raggiungere il montepremi.

Non saranno soli in questa avventura: a supportarli ci saranno i loro affetti più cari e colleghi stimati. Tra questi, le figlie dei due artisti, Marianna Morandi e Teresa Cherubini, pronte ad aprire i pacchi. A loro si aggiungeranno figure professionali di spicco come Saturnino Celani, storico bassista di Jovanotti, e Nick Cerioni, curatore dello styling di entrambi, tutti con il compito di contribuire attivamente allo svolgimento del gioco. L’obiettivo primario di questa serata è nobile: il denaro vinto sarà destinato a cause benefiche, rafforzando il messaggio di impegno sociale che da sempre contraddistingue i due artisti.

L’atmosfera della puntata sarà resa ancora più coinvolgente grazie a una colonna sonora esclusiva, interamente composta dai brani più celebri di Jovanotti e Gianni Morandi.

Questa scelta musicale non solo omaggia le loro carriere, ma crea anche un’esperienza televisiva inedita per gli spettatori di Rai 1. L’appuntamento si colloca nella tradizionale fascia dell’access prime time, un momento della giornata televisiva che garantisce un’ampia platea, rendendo l’evento accessibile a un vasto pubblico e massimizzando l’impatto della sua finalità benefica.

I volti noti della musica italiana

Lorenzo Jovanotti, universalmente riconosciuto come cantautore e produttore, è una delle figure più innovative e versatili del panorama musicale italiano. La sua carriera è costellata di successi, caratterizzati da una straordinaria capacità di spaziare con maestria tra generi musicali differenti, dal pop al rap, dalla world music all’elettronica, mantenendo sempre un’identità artistica distintiva.

Accanto a lui, Gianni Morandi rappresenta un pilastro della musica e dello spettacolo italiano. Con una carriera pluridecennale alle spalle, si è affermato non solo come cantante di grandissima popolarità, ma anche come attore e conduttore televisivo. La sua presenza è stata un punto fermo in numerose edizioni del prestigioso Festival di Sanremo, sia come concorrente amato dal pubblico che come apprezzato presentatore. Entrambi gli artisti sono noti non solo per il loro talento, ma anche per il costante impegno nel sociale, che trova in questa puntata speciale di Affari Tuoi una nuova e significativa espressione.