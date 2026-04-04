Il programma del mattino di Rai 2, “Citofonare Rai 2”, torna in onda con una nuova stagione e una conduzione inedita. A partire da sabato 4 aprile 2026, alle ore 11.15, l'appuntamento si raddoppia, estendendosi anche alla domenica. La grande novità è l'arrivo di Paola Barale al timone, che affianca la confermata Paola Perego. Questo atteso ritorno di Paola Barale in televisione, al fianco di Paola Perego, crea un binomio che promette freschezza e dinamismo al format, dopo l'esperienza precedente con Simona Ventura. Le due conduttrici guideranno il pubblico attraverso interviste, rubriche originali, collegamenti esterni e musica dal vivo, mantenendo un racconto vicino alla gente, tra leggerezza, emozioni e storie di vita quotidiana.

Cast Arricchito e Rubriche Originali

Il cast fisso di “Citofonare Rai 2” si conferma un pilastro, con il ritorno di volti noti come l'ironia surreale di Gene Gnocchi, le previsioni di Simon & The Stars, il duo Pi.Erra (Santo Pirrotta e Rossella Erra), e la Band Isola delle Rose. Tra le new entry spicca Cristina Fogazzi, “l’Estetista cinica”, che dispenserà consigli diretti e “senza filtri”. Entrano anche i Gemelli di Guidonia, artisti eclettici che uniscono musica e attualità, e l'attore Marco Capretti, protagonista di uno spazio “on the road” per incontrare persone comuni e storie imprevedibili.

Le rubriche settimanali offrono varietà e approfondimento. I Pi.Erra inaugurano una monografia del gossip, con un ritratto pop e approfondito di un grande personaggio; nella prima puntata, il “dossier” sarà dedicato a Fiorello, esplorando carriera, successi e vita privata.

Ampio spazio sarà dedicato agli animali: Paola Barale guiderà una rubrica con un esperto educatore per esplorare il rapporto con gli amici a quattro zampe, tra consigli pratici e storie quotidiane. Non mancheranno i preziosi suggerimenti di Cristina Fogazzi dedicati al mondo dell’estetica, completando un palinsesto ricco e diversificato.

Ospiti della Prima Puntata e i Temi del Weekend

La prima puntata di “Citofonare Rai 2”, in onda sabato 4 aprile, si aprirà con un parterre di ospiti d'eccezione: Rita Forte, Michele Cucuzza e Marisa Laurito. Questi accompagneranno il pubblico in un viaggio tra teche, ricordi e aneddoti che raccontano un pezzo significativo della televisione e del Paese. Il programma si propone di offrire un mix equilibrato di leggerezza, emozioni e attualità, mantenendo quell’identità corale e coinvolgente che lo ha reso un appuntamento apprezzato.

La presenza di ospiti di rilievo e la varietà delle rubriche puntano a consolidare il legame con il pubblico del mattino di Rai 2, garantendo un inizio di stagione ricco di spunti e divertimento.

La nuova stagione di “Citofonare Rai 2” si distingue per la sua capacità di rinnovarsi, pur mantenendo i punti di forza che hanno reso il programma un appuntamento seguito e apprezzato. L'alternanza tra momenti di intrattenimento, approfondimenti e rubriche tematiche mira a soddisfare un pubblico ampio e variegato, confermando la trasmissione come un punto di riferimento nel palinsesto del weekend di Rai 2.