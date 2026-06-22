Deniz chiamerà Cihan per la prima volta "Papà" nelle prossime puntate di Far Away: tutto accadrà dopo una festa a sorpresa organizzata per il compleanno del bambino.

Le anticipazioni tv rivelano che Cihan e Alya andranno a cavallo, mentre Deniz cavalcherà il pony ricevuto in regalo. Sarà una giornata di grande vicinanza che terminerà con una sorpresa per Cihan: suo nipote si rivolgerà a lui chiamandolo papà.

Alya e Cihan sempre più vicini in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che il piccolo Deniz si troverà sempre meglio alla villa Albora.

Dopo le nozze di Cihan e Alya, il bambino non vivrà più nel timore di essere separato da sua madre e questo gli permetterà di essere molto più sereno. Alya, invece, continuerà a coltivare il sogno di scappare con suo figlio e contatterà continuamente l'ambasciata in attesa del passaporto di Deniz. Per Alya non sarà affatto facile vivere sotto lo stesso tetto di Sadakat che non farà nulla per nascondere il suo odio per lei. Come se non bastasse, Alya troverà il video di Boran nella sua borsa e capirà che è stato suo marito a chiedere a Cihan di sposarla. Questa nuova verità porterà in Alya una grande rabbia, ma anche una grande compassione per Cihan, pronto a sacrificare la sua vita per quella della sua famiglia.

Dopo un momento di grande lontananza, Alya e Cihan si apriranno l'uno con l'altra e proveranno a capirsi di più. Lei spiegherà all'uomo la delusione per suo marito che ha pensato ad un altro sposo per lei. Cihan, invece, racconterà che per lui è sempre venuta la sua famiglia e per questo ha rinunciato alla sua vita.

Un giorno speciale per Cihan e il piccolo Deniz

Nelle prossime puntate di Far Away, Alya riceverà finalmente una bella notizia: il passaporto di suo figlio sarà pronto. Nel frattempo, per Deniz alla villa sarà organizzata una grande sorpresa per il suo compleanno. Sadakat farà preparare una festa con la torta, i palloncini e la famiglia riunita. Per il bambino sarà una grande gioia, ma i regali non finiranno qui.

Cihan regalerà a suo nipote un pony e gli insegnerà a cavalcarlo. Per non perdere di vista il bambino, Alya e Cihan lo seguiranno a cavallo e questo sarà un altro motivo di avvicinamento. Alla fine della giornata, Deniz tornerà stremato a casa tra le braccia di Cihan che quando lo metterà a letto resterà senza parole. "È stato un compleanno meraviglioso, papà", dirà il bambino, chiamandolo per la prima volta in quel modo. Alya non dirà nulla, ma la sua urgenza di partire aumenterà, perché sarà chiaro l'attaccamento di Deniz a Cihan.